



Король Чарльз ІІІ поддерживает Украину

Король Великобритании Чарльз ІІІ обратился к украинцам, выразив поддержку в борьбе за независимость.



По словам наследника королевы Елизаветы II, и рад тому, что Соединенное Королевство делает все возможное для помощи.



"В начале этого месяца я встречался с президентом Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить мою личную поддержку народу Украины. Поэтому я могу только надеяться, что поток солидарности со всего мира может принести не только практическую помощь, но и силу осознания того, что вместе мы стоим единым фронтом", – сказал он.