



Король Британии отказался от "устаревшего" костюма для коронации

Коронационный наряд короля Великобритании Карла III будет не похож на "устаревший" образ из прошлого.



Об этом сообщает Page Six. Издание отмечает, что хотя члены королевской семьи всегда придерживались своих многовековых традиций, похоже, что король хочет что-то изменить, чтобы идти в ногу со временем.



Во время предыдущих коронаций монарх традиционно носил шелковые чулки и бриджи, которые часто надевали для верховой езды.



Однако, источники утверждают, что Карл наденет свою военную форму в этот знаменательный день, чтобы представить "современную монархию 21-го века".



"Старшие помощники считают, что бриджи выглядят слишком устаревшими", - заявил источник.



Монарх будет официально коронован 6 мая после его восхождения на престол в сентябре.