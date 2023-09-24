



Корица поможет избавиться от нежелательных насекомых и пауков – лайфхак

Корица обладает репеллентными свойствами. Многие насекомые, пауки и другие существа, считающиеся вредителями, не переносят резкого запаха пряности. Поэтому стоит наносить ее на стратегически важные участки.



Рассыпьте (или разложите) немного корицы в углах, где чаще всего можно встретить насекомых и других незваных гостей. Также стоит подумать о порогах, оконных рамах и подоконниках.



Другой вариант – использовать масло корицы, которое вообще не будет заметно. Для этого необходимо смешать масло с водой в соотношении 1:10 и нанести смесь на необходимое место, например, с помощью тряпки или пульверизатора.



Этот простой способ отпугивания нежелательных насекомых и пауков избавляет от необходимости вдыхать токсичные испарения химических репеллентов.