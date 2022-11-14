



Korean Air возобновляет рейсы в Китай, Японию и Израиль

Korean Air после долгого перерыва в связи с COVID возобновит полеты в Шанхай, Нанкин и Циндао в Китае; Саппоро и Окинава в Японии; и Тель-Авив, Израиль.



С 20 ноября южнокорейская авиакомпания будет выполнять еженедельные рейсы из Инчхона и Сеула в Шанхай по воскресеньям и Нанкин по средам.



С 11 декабря авиакомпания возобновит еженедельные полеты по маршруту Инчхон-Циндао. Авиакомпания также увеличит частоту полетов по маршрутам Инчхон-Шэньян и Инчхон-Тяньцзинь с одного до двух раз в неделю.



Korean Air возобновит полеты на основных японских маршрутах в связи с восстановлением спроса на поездки. Ежедневные рейсы в Саппоро и Окинаву возобновятся 1 декабря.



Рейсы в Тель-Авив возобновятся 26 декабря и будут выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Инчхона в 14:35 и прибытие в Тель-Авив в 20:00. Обратные рейсы вылетают из Тель-Авива в 21:55 и прибывают в Инчхон в 15:10 следующего дня.



Korean Air прикладывает все усилия, чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки за счет возобновления приостановленных маршрутов и увеличения пропускной способности.