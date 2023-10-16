



Корабль, эвакуирующий граждан США, отплыл из Израиля на Кипр

Корабль, эвакуирующий граждан США из Израиля, отправился на Кипр из Хайфы. Посольство США 15 октября призвало своих “граждан и их ближайших родственников, имеющих действительные проездные документы”, покинуть Хайфу.



Ожидается, что круизный лайнер прибудет в южный портовый город Лимассол утром 17 октября, сообщил местным СМИ представитель министерства иностранных дел Кипра Теодорос Гоцис.



Сколько пассажиров сели на корабль в Хайфе пока не уточняется.