Корабль, эвакуирующий граждан США, отплыл из Израиля на Кипр
Корабль, эвакуирующий граждан США из Израиля, отправился на Кипр из Хайфы. Посольство США 15 октября призвало своих “граждан и их ближайших родственников, имеющих действительные проездные документы”, покинуть Хайфу.
Ожидается, что круизный лайнер прибудет в южный портовый город Лимассол утром 17 октября, сообщил местным СМИ представитель министерства иностранных дел Кипра Теодорос Гоцис.
Сколько пассажиров сели на корабль в Хайфе пока не уточняется.
#BREAKING Ship evacuating US nationals leaves Israel for Cyprus: AFP correspondent pic.twitter.com/LhASCb8wlL— AFP News Agency (@AFP) October 16, 2023