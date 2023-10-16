Новости » Life Style
Корабль, эвакуирующий граждан США, отплыл из Израиля на Кипр
16.10.2023 16:42 Наталья Богинская

Корабль, эвакуирующий граждан США, отплыл из Израиля на Кипр

Корабль, эвакуирующий граждан США из Израиля, отправился на Кипр из Хайфы. Посольство США 15 октября призвало своих “граждан и их ближайших родственников, имеющих действительные проездные документы”, покинуть Хайфу.

Ожидается, что круизный лайнер прибудет в южный портовый город Лимассол утром 17 октября, сообщил местным СМИ представитель министерства иностранных дел Кипра Теодорос Гоцис.

Сколько пассажиров сели на корабль в Хайфе пока не уточняется.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы