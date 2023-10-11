



Контрразведка Германии: исламисты разжигают ненависть к Израилю в соцсетях

Федеральное ведомство по защите конституции Германии пришло выводу, что исламисты разжигают ненависть к Израилю в TikTok и Instagram.



Внутренняя спецслужба ФРГ, занимающаяся контрразведкой, отмечает, что из-за соцсетей идеология исламизма особо распространена среди немецкой молодежи, и говорят о "тиктокизации" салафизма в Германии.



"Не следует недооценивать, что сами молодые люди часто играют решающую роль в радикализации других молодых людей", - говорится в отчете спецслужбы.



По данным контрразведки, короткие видео в TikTok часто отсылают к большим лекциям на YouTube, где "внедряется гораздо более глубокий и подробный салафитский контент", пишет Bild.



Многих радикальных проповедников в Германии отстраняют от работы в мечетях и берут под наблюдение. Но они уходят в соцсети, где к ним прислушиваются десятки тысяч человек. После субботнего нападения на Израиль многие из них встали на сторону ХАМАС.



Например, популярный блогер Арафат Абу-Чакер (250 000 подписчиков в Instagram и 62 000 в TikTok) опубликовал сториз с картой ракетных ударов по Израилю и написал: "Мне нравится видеть подобное".



Специалист по исламу Ахмад Омейрат объяснил изданию, что многие молодые люди не верят традиционным СМИ, полагая, что они отражают мнение правящих элит: "Они считают, что традиционными СМИ управляют сионисты или евреи. Это антисемитская теория заговора. Потому они и избегают их, насколько это возможно".