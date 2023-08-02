



Конструктор утонувшего у Титаника батискафа хочет построить космическую станцию

Соучредитель компании OceanGate Гильермо Зенляйн, чей исследовательский аппарат недавно затонул с экипажем, планирует построить станцию в верхних слоях атмосферы Венеры. Об этом он рассказал в интервью Insider.



Гильермо Зенляйн представил свое последнее амбициозное предприятие: Humans2Venus, исследовательскую группу, стремящуюся создать колонию, которая будет плавать в атмосфере над поверхностью Венеры и, по его словам, к 2050 году станет домом для 1000 человек. Смысл задумки состоит в том, что на поверхности планеты давление достигает 90 атмосфер, температура - 500 °C, а вот в атмосфере есть слои с относительно комфортными для человека условиями, разве что облака состоят из серной кислоты.



Зенляйн признает, что будут сложности, но, тем не менее, уверен в успехе своей идеи.



Что касается крушения исследовательской субмарины “Титан”, одним из конструкторов которой был Зенляйн, он отвечает: “Забудьте об OceanGate. Забудьте о Титане. Забудьте о Стоктоне. Человечество может оказаться на пороге большого прорыва и не воспользоваться им, потому что нас как вид закроют и вернут в статус-кво”.









