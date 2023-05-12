



Конфуз с Шендеровичем: украинские активисты облили писателя кетчупом

Неприятный инцидент случился с Виктором Шендеровичем: украинские активисты устроили пикет против выступления писателя Виктора Шендеровича в Вильнюсе, а в антракте концерта они же и облили выступающего писателя кетчупом.



В ролике, появившемся в сети, видно, как Шендерович общается на улице с людьми, многие из которых накинули на плечи украинские флаги. Один из мужчин подходит к писателю и выливает ему в лицо кетчуп из бутылки. На видео слышно, как человек из толпы кричит: "Пригожину деньги заплатили! Разговор окончен", пишет телеканал "Дождь".



В ответ Шендерович назвал окружающих его людей "ограниченными", после чего женский голос произносит: "А ваши мальчики очень неограниченные".



Как известно, после нескольких высказываний о России и Украине Шендеровича внесли в список "Миротворец". На сайте "чистилища" говорится, что ему вменили "циничное публичное оправдание массовых убийств россиянами граждан Украины, пропаганду российского фашизма и нацизма, осознанное распространение штампов роспропаганы про эфимерных украинцев-нацистов".



Сам же писатель пояснял, что его слова были вырваны из контекста: ""Наши мальчики! Да. Иногда убийцы…", - цитирует мои слова из эфира на "Гвозде" некая украинская комментаторша. […] Комментаторша лжет. Я про "наших мальчиков" ничего не говорил. Я эти слова - цитировал!".



Фраза про деньги Пригожину, которую выкрикивают Шендеровичу из толпы, может быть связана со штрафом в размере 1,5 млн рублей, назначенным писателю в пользу Евгения Пригожина по делу о защите чести и достоинства.



