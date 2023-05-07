



Конфуз Кэти Перри на коронации Чарльза ІІІ

Коронацию Чарльза ІІІ вчера посетили члены британской королевской семьи, мировые лидеры, гости и даже звезды. Это была певица Кэти Перри, актриса Эмма Томпсон и другие, пишет 24 Канал.



Исполнительница прибыла на событие в компании редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. Певица надела элегантный костюм лавандового цвета Vivienne Westwood и шляпку. Ее образ дополняли белые туфли и украшения.



К слову, в Вестминстерском аббатстве со звездой случился конфуз. Она не смогла найти свое место и бродила по аббатству.



Британская актриса пришла на коронацию с мужем Грегом Уайзом. Она предстала перед публикой в черном платье и красном пальто с цветочным принтом.

Также на церемонии коронации заметили актрис Джуди Денч и Мэгги Смит, Ника Кейва и Лайонела Ричи.



Сегодня вечером звезды будут выступать в Виндзорском замке. Кроме Кэти Перри, там выступят оперные певцы Андреа Бочелли, Брин Терфель и группа Take That.

