"Конец света": на Пекин обрушился ливень из червей

На Пекин обрушился настоящий ливень из червей, в связи с чем жителей китайской столицы призвали не выходить на улицу без зонтиков.



По данным Daily Star, черви буквально покрыли улицы и машины.



В соцсетях уже ходят шутки на тему того, что "наступил конец света". Среди теорий произошедшего, с неба на самом деле обрушился не ливень из червей, а всего лишь семена тополя, которые похожи на гусениц.



Также есть предположение, что черви оказались в воздухе из-за мощного ветра.

