Конец эпохи: состоялась церемония прощания с Мэттью Перри

В субботу, 4 ноября, состоялась церемония прощания со знаменитым актером Мэттью Перри.



Проводить звезду сериала "Друзья" в последний путь пришли его коллеги и другие знаменитости.



Церемония прощания проходила на частном кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе.



Напомним, что Мэттью Перри скончался в возрасте 54 года. Причина смерти до сих пор не выяснена. Известно, что в последние годы актер боролся с зависимостями и принимал сильные препараты.



В крови наркотиков не обнаружено. Смерть также не была насильственной. Незадолго до кончины у Перри была двухчасовая физическая тренировка.

The cast of #Friends at Matthew Perry’s Funeral. So incredibly sad! pic.twitter.com/4SRwRzqW49

Perry's stepfather Keith Morrison served as a pallbearer. #MatthewPerry #Funeral #KeithMorrison #LosAngeles pic.twitter.com/Q9NVeT22Wf