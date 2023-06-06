



Концерты Бузовой в Израиле отменяются

Российская певица Ольга Бузова отменила концерт, который должен был состояться в "Ангар 11" в Тель-Авиве.



Информацию об этом подтверждает Israeli Friends of Ukraine.



"В связи с массовой негативной реакцией сообщества пророссийская певица Бузова отменила свой концерт в Ангар 11 в Тель-Авиве! В этой связи акция протеста на 7 июля успешно отменяется", - сказано в заявлении.



Акции протеста против певицы были анонсированы в Израиле накануне. Бузову обвинили в поддержке агрессии РФ против Украины.



Что примечательно, ранее появилась информация о том, что отменяются также ее концерты в Хайфе и Беэр-Шеве. Таким образом, в обозримом будущем бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" на израильских сценах не появится.



