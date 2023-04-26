



Концерт Ноа Кирел в Сдероте разозлил родителей, пришедших с детьми

Родители, пришедшие на концерт представительницы Израиля на Евровидении Ноа Кирел с детьми в Сдероте, написали жалобы мэру города.



Артистка должна была выйти на сцену в 23:30, но выступление задержалось до часа ночи.



"Алон Давиди, посмотри внимательно на фото", — написал мужчина мэру в Facebook, показав фото его спящей дочери.



"Это моя 7-летняя дочь, которая уже спит на траве в ожидании Ноа Кирел, которую обожает. В 0:40 ночи она еще не проснулась! Целую неделю девочка говорила целыми днями: "Ноа Кирел, Ноа Кирел, я иду к Ноа Кирел". Это один из самых постыдных и позорных вечеров в честь Дня независимости в Сдероте! Просто отвратительно", - продолжил он.



Еще один из зрителей обратился непосредственно к певице: "Ноа Кирел, я надеюсь, что ты придешь на Евровидение вовремя".



