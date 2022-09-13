



Концерт Джастина Бибера в Израиле под вопросом из-за проблем со здоровьем

На прошлой неделе суперзвезда поп-музыки Джастин Бибер объявил, что приостанавливает свой летний тур из-за кризиса со здоровьем, который он перенес в начале этого года.



Ранее Джастин Бибер уже отменял концерты из-за синдрома Рамси Ханта, из-за которого его лицо было частично парализовано.



Этим летом Бибер возобновил гастроли по Южной Америке перед запланированным туром по Азии и Ближнему Востоку, включая выступление 13 октября в тель-авивском парке Яркон . Однако в сообщении на своей официальной странице в Instagram он заявил, что сокращает остальные даты тура.



"Истощение настигло меня, и я понял, что прямо сейчас мне нужно сделать свое здоровье приоритетом. Так что я пока воздержусь от гастролей. Со мной все будет в порядке, но мне нужно время, чтобы отдохнуть и поправиться", - написал Бибиер после выступления в бразильском Rock in Rio.



Израильские промоутеры, которые привезли Бибера в Тель-Авив, заявили, что команда суперзвезды еще не приняла окончательного решения, будет ли тур продолжаться.



"На данный момент концерты в Южной Америке отменены, но неясно, какие даты запланированы на ближайшие месяцы в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Европе. Мы сообщим израильским фанатам как можно скорее", — говорится в заявлении промоутеров.