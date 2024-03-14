



Кому перейдет миллионное состояние Мэтью Перри

Звезда культового сериала "Друзья" Мэтью Перри составил завещание за долго до своей смерти.



Подробности об этом через четыре месяца после трагедии опубликовало издание People.



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Уточняется, что завещание актер составил еще в 2009 году. Деньги он оставил фонду Alvy Singer Living Trust, бенефициарами которого являются его отец Джон, мать Сюзанна Моррисон, сестра Кейтлин Моррисон и бывшая возлюбленная Рэйчел Данн.



Также он прописал, что не является отцом каких-либо детей. Точнее, он пояснил, что никто из его наследников не имеют права доступа к его имуществу на сумму свыше миллиона долларов.