



Кому и как давать чаевые в Израиле

Сколько нужно давать чаевых таксисту или парикмахеру? Ответ во многом зависит от культурных и местных норм. Конечно, это не догма, поэтому нужно всегда действовать по своему усмотрению. Если сомневаетесь, ошибайтесь в сторону щедрости.



Таксисты – абсолютно не нужно

В отличие от США и других стран, в Израиле не требуется давать чаевые водителю такси. Если водитель был особенно любезен или багаж был очень тяжелым, можно сделать такой жест, который никоим образом не является обязательным.



Парикмахеры – в зависимости от условий

В Израиле принято не давать чаевых парикмахерам, которым принадлежит салон. Тем не менее, человек, который моет вам волосы, делает вам окрашивание или младший парикмахер, работающий в салоне, приветствуют чаевые. Они не должны быть особенно большими – в большинстве случаев достаточно 20 шекелей. Это же относится и к отелям.



Курьеры – да, если вы из-за границы

Посетители израильских отелей, обычно не дают чаевые посыльным в местных заведениях, но наплыв гостей из-за рубежа и международные обычаи давать чаевые означают, что посыльные все же ожидают чаевых. Опять же, они не обязательно должны быть большими, но они определенно должны быть наличными.



Уборка в гостинице – хорошая идея

Обычно горничные в отелях получают самую низкую заработную плату, а это означает, что щедрые чаевые, скорее всего, будут очень кстати. Но лучше передать чаевые лично уборщику, чтобы он или она не подумали, что это просто наличные, которые вы оставили в номере.



Заправщик – в зависимости от услуги

Заправщики на АЗС обычно не ждут чаевых, если только они не предлагают дополнительную услугу, например, очистку ветрового стекла или проверку уровня масла или воды. В этом случае чаевые ожидаются. Опять же, наличные деньги являются обязательными.



Официанты – да, и щедро

Раньше считалось, что стандартные чаевые для официанта в ресторане составляют 10 процентов от общей стоимости еды. В последние годы он вырос примерно до 12%, а в Тель-Авиве – до 15. Исключительный сервис ожидает 20%. Следует подчеркнуть, что во многих ресторанах зарплата официантов в значительной степени состоит из чаевых, и хотя это не ваша проблема, принято щедро благодарить официантов. Также не в каждой израильской забегаловке можно добавить сумму чаевых к чеку, так что будьте готовы положить на стол наличные.



Гиды – да, щедро

Гиды обычно предлагают очень обширный сервис и многочасовую работу. Рекомендуется давать чаевые из расчета 50 шекелей на человека в вашей компании или даже 100, если вы очень довольны гидом. Давайте чаевые в конце тура, но лучше подготовить их заранее.



Уборщики – да, два раза в год

Если у вас есть дом в Израиле и вы нанимаете уборщицу, принято давать им чаевые на праздники — на Рош ха-Шана и Песах, если они евреи, перед Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха, если – мусульмане, и перед Рождеством и Пасхой, если – христиане. Многие домохозяйства просто платят вдвое больше обычной суммы, и это прекрасный жест, сопровождающий платеж праздничной поздравительной открыткой.



Бармены – да, особенно если вы получаете бесплатные напитки

Одна из лучших вещей в том, чтобы выпить или даже поужинать, сидя в баре, означает, что вы, вероятно, получите угощение, которое называется “пинуким”. Обычно это происходит в виде бесплатных шотов, дополнительной порции вина или закуски. Все это может повлечь за собой щедрые чаевые, но основные рекомендации такие же, как для официантов, описанных выше.



Официанты банкетного зала – да

На израильских свадьбах вам, скорее всего, будет предоставлен один или два официанта, которые будут присматривать за вашим столом в течение всего вечера. Обычно принято оставлять им чаевые, не менее 20 шекелей с человека или 50 – с пары. Или можно поступить так – поставить винный бокал в середину стола и вместе с соседями наполнить его. Вы можете передать его в любое время во время банкета, но обязательно – до того, как официанты уйдут на перерыв, а вы выйдете на танцпол.



Доставщики еды – зависит от условий

Заказывая еду на дом или в гостиницу, проверьте, включена ли доставка. Если нет, дайте им чаевые от 10 до 20 шекелей по прибытии. Если погодные или географические условия экстремальные – например, сильный дождь или лестничный пролет – давайте чаевые более щедро.



Доставка продуктов общего назначения – обычно нет

Не принято давать чаевые людям, доставляющим ваши продукты или посылки. Но опять же, если они только что поднялись на пять пролетов, чтобы доставить ваши покупки, дайте небольшие чаевые и предложите стакан воды. Оба этих жеста будут оценены.