



Компания, владеющая конкурсом красоты "Мисс Вселенная", обанкротилась

Тайская JKN Global Group, которая в октябре прошлого года стала владелицей ежегодного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", объявила о своем банкротстве. Несмотря на этот факт в компании заверили, что конкурс, запланированный на следующую неделю, состоится в штатном режиме, пишет CNN.



Руководство JKN заявило, что приоритетом медиа-дистрибьюторской компании остается предоставление "первоклассных впечатлений" ценителям "Мисс Вселенная". По его словам, финансовые механизмы фирмы смогут "поддержать все бизнес-операции компании, включая проведение "Мисс Вселенной".



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Как известно, объявление компанией о банкротстве не обязательно свидетельствует о том, что заявитель собирается обанкротиться. Есть большое количество примеров среди мировых фирм, которые использовали подачу таких заявлений в качестве инструмента для избавления от расходов и долгов, которые они больше не могут себе позволить.

