



Компания Blizzard запретила украинской команде использовать название Азов

Компания Blizzard изменила название украинской команды Азов в игре Diablo Immortal. Представители компании заявили, что такой шаг был предпринят из-за того, что Азов "связан с неонацистскими и ультраправыми движениями".



О самовольстве компании сообщили в аккаунте сообщества Украинский Гик. Один из игроков рассказал, что его команду Азов переименовали, а его личный аккаунт заблокировали на сутки.



Украинец обратился в поддержку, заявив, что Азов это не только название полка, но и географическое название, на что ему ответили следующее:



"Поскольку название Азов напоминает название полка Азов, который вызвал споры из-за его ранних и якобы продолжающихся связей с ультраправыми группами и неонацистской идеологией, использования противоречивой символики, связанной с нацизмом, и утверждений о том, что члены группы участвовали в пытках и военных преступлениях. Мы не допустим ничего подобного в наших играх."