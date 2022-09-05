



Комику Гудкову грозит тюрьма в РФ за пародийную песню

Российскому комику Александру Гудкову грозит тюремный срок за пародийный клип на песню исполнителя Shaman "Я русский".



Капитан команды КВН "Федор Двинятин" записал сатирический пародийный клип, назвав его "Я узкий". В его версии звучат следующие слова:

"И по жизни взгляды мои узкие, но и мне так хорошо", "Такой какой есть, меня просто сломать, и все потому, что я узкий".



Глава общественного движения Гражданский комитет России Артур Шлыков рассмотрел в сатирическом произведении разжигание межнациональной розни и подал официальный запрос в прокуратуру РФ. Он попросил возбудить уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".



Статья предусматривает штраф в размере 500 тысяч рублей или срок от двух до пяти лет в колонии.

