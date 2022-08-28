Коляску выбирают по "одежке"

До чего дошел прогресс!.. Нет, не угадали. Речь не пойдет о его «невиданных чудесах» – поговорим о том, как надлежащим образом (правильно, красиво и главное удобно) встретить рождение нового человека.



Начнем с того, что в современном мире с его сумасшедшим ритмом само решение родить ребенка увы, становится подвигом. Кто-то еще карьеру не построил, кто-то боится всякого рода катаклизмов и думает «а вдруг», кому-то банально не хватает средств прокормить себя, а о детях и вовсе говорить не приходится, а для кого-то это просто выбор.





В любом случае рождение ребенка – это не просто поступок, это целый подвиг. А что скажете про рождение третьего ребенка в семье? Да это просто героический подвиг! А если после девятилетнего перерыва? Бинго – родителям-героям «Оскар в студию»! А в «комплект» с «Оскаром» еще и «родительский пакет» с песнями-плясками вокруг кроватки, бессонными ночами от периода «памперсы» до класса эдак четвёртого, когда уже «есть с кем говорить».



Таким образом обычный (природный) процесс превращается в настоящую «спецоперацию».





Нет, вы только не подумайте, что я пытаюсь напугать будущих родителей – НИ В КОЕМ РАЗЕ. Главная моя задача – поделиться опытом, рассказать, как правильно подготовиться к важнейшему событию в жизни родителей – рождению ребенка (а он у меня есть – у меня три кнопки).Для начала давайте подумаем, с чего начинается любой подготовительный процесс? Правильно, с покупок (и нередко на о-о-о-чень кругленькие суммы). Казалось бы, все ясно-понятно: первому ребенку – все лучшее, второго – тоже не обидим, но кое что достанется от первого. А вот с третьим все иначе, и я расскажу почему.Как показывают наблюдения и жизненная практика, первый малыш почти всегда рождается параллельно с подругами и знакомыми. И это классно – вы можете не только гулять компаниями, но и обмениваться вещами.Рождается второй ребенок. И тут повезло, ведь все глобальные покупки – те же ванночки, кроватки, коляски и даже горшки, – делать не надо, наверняка у вас они есть.А вот с третьими карапузами все не так однозначно. У кого-то из твоих подруг дети незаметно быстро выросли до подростков, а кто-то даже не хочет думать в сторону материнства. И тут приходится выкручиваться самой.Попробовала. Первым делом сделала ревизию кладовых – своих и друзей. О чудо, у друзей оказалась коляска, которую я покупала еще для первого ребенка (не знаю, каким чудом она дожила до этих дней). Достала, присмотрелась. Ездит? Ездит! Стильно-модно-удобно? Стильно – да, модно – не очень (мода и в этих вопросах диктует свои правила), удобно – нет, потому что любой механизм имеет свойство изнашиваться, и коляски не исключение. Повозив немного ребенка, поняла – не подходит. Собрали семейный совет и решили: годовалому молодому человеку необходимо новое и свое, а не по наследству, транспортное средство.И тут, как говорится, понеслась. Да, в Израиле выбор колясок богатый, нечего сказать, – на любой вкус, цвет и, конечно, толщину кошелька. Но при любых хотелках и бюджетах подходить к этому самому выбору нужно с чувством, толком, расстановкой. Я себя спросила: что в моем понимании хорошая коляска? Ответила: она должна быть прочной, устойчивой, маневренной и при этом всем легкой, с удобным правильным креслом.Все четко, никаких излишеств – обычные себе параметры, подумала я, порадовалась, что быстро определилась (опыт двоих детей – это сила). Но вспомнила долгие, изнуряющие походы по магазинам в поисках нужной мне коляски, поникла.Как оказалось, зря. Я ошиблась с выводами и сильно этому порадовалась. Волей случая, практически в самом начале своих поисков, я увидела интересный, да что уж там, чудесный, экземпляр коляски, который и повлиял на мой финальный выбор.Первое, что бросилось в глаза, – это абсолютно шикарные расцветки: от пестрого цветного, до королевского сочетания белого, черного с аккуратными вставками золотых полосок. Для мальчика она выглядела просто необыкновенно, я моментально представила в ней своего сына (дабы не томить, скажу – речь идет о новой коллекции итальянских колясок Pegperego Selfie).Подошла, рассматриваю, сравниваю с заданными параметрами и вижу, что это то, что я искала! Коляска легкая, ее можно без труда, очень просто, одним движением руки (!) закрыть-открыть, расцветка – шик! Не коляска, а подарок судьбы! Больше не нужно в одной руке держать ребенка, другой – пытаться сложить коляску, а в это время все валится, рушится, падает. А тут нажал одну лишь кнопочку и ву-аля!Воодушевленная я принялась дальше рассматривать чудо детской техники и обнаружила еще одно новшество: если сложить бампер коляски, он становится удобной ручкой для переноски! Согласитесь, этот девайс – находка для мам!Пошли дальше – устойчивость. Несмотря на всю легкость, эта коляска оказалась действительно устойчивой. Как я ее не трясла, как не двигала – назад она не заваливается. То есть, при любом неправильном движении, она стоит на месте, ей даже не страшна висящая сзади и набитая под завязку сумка для малыша.Но и это не все! Еще одним важным фактором в пользу коляски стала возможность разложить ее практически на 180 градусов. Это сразу же оценил будущий владелец «транспортного средства»: как только я ее разложила, малыш быстро улегся и практически моментально засопел (ну а чего время зря терять – пусть взрослые себе побеседуют).Маневренность. Не буду долго описывать, скажу так: одной рукой управлять коляской легко и просто, а это очень важно, особенно в те моменты, когда ты, находясь вроде как и на прогулке с малышом, за одно пытаешься притащить домой продукты во всех сумках мира.Вы думали на этом все? Нет! Еще одна фишка коляски – защита от ультрафиолетовых лучей на уровне 50+. Конечно, замерять эту функцию сложно, но при нашем палящем Солнце это весьма приятный бонус. А вот что действительно нужно оценить, так это крышу коляски – она очень большая и достаточно прочная.Ну и о главном – какова цена такого чудо транспорта. Я думала, что мои «хотелки» будут стоить если не все, то достаточно немалые деньги мира. Но и тут я ошиблась: цена меня удивила и весьма приятно.Кстати, еще один момент: лично мне люлька на коляску была не нужна. Но если в ней есть надобность, производители предлагают дополнительную модульную модель колясок Peg Perego Veloce Graphic Gold, которая подходит для младенцев с первых дней их жизни. В ней тоже прекрасно все – и стильная, и эффектная, и прогулочная, и легкая-маневренная.Какой я сделала выбор? Уверена, ответ очевиден: я ее купила и уже несколько месяцев маленький принц ездит в этой итальянской коляске – и ему, и мне невероятно комфортно ходить на прогулки, за покупками. Сегодня с уверенностью могу сказать: ничего другого, даже если бы представилось миллион других возможность, я бы не выбрала – только Pegperego Selfie! Сама пользуюсь и другим советую. Поверьте, мамочки и папочки, эта инвестиция хорошо послужит и вам, и вашим малышам!Автор: Алена Черных