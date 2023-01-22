



Коллекция Musk Collection от Al Haramain Perfumes: любовь и соблазн во флаконе

Восток – дело тонкое. Его загадочность и тайна – манят и влюбляют, его новейшие технологии – восхищают. Побывать, например, в Дубае, – это все равно, что слетать на машине времени в будущее. В Объединённых Арабских Эмиратах, Бахрейне, других странах Востока удивительным образом слились воедино многовековая история и современный модерн, превратив эту часть земного шара в настоящую Восточную сказку.



Невероятной красоты туристические комплексы, невероятной высоты и дизайна небоскребы. А какие там торговые центры, куда съезжаются туристы из многих стран мира, чтобы купить много и ещё больше! Среди топовых товаров – духи, аромат которых особенный – восточный. «Коктейль» мускуса, ванили, амбры и вкус изысканных специй делает ароматы Востока загадочными, соблазнительными, манящими, даже, если хотите, колдовскими.



И во всем этом разнообразии есть особенные духи – из коллекции Musk Collection от парфюмерного бренда Al Haramain Perfumes.







Musk Collection Al Haramain Perfumes – восточные ароматы, созданные для мужчин и женщин согласно европейским трендам. В них слышатся французская изысканность и бурный итальянский темперамент с одной стороны, ароматы дюн, песка бесконечных пустынь – с другой.



Элегантная и стильная коллекция Musk Collection, уже полюбившаяся израильтянами, впервые была представлена в 2021 году известным парфюмером из ОАЭ. Посвящена она мускусу и состоит из четырех композиций: Amber Musk, Musk Collection, Musk Maliki и Royal Musk.



Отметим, что Musk Collection Al Haramain Perfumes – высочайшего качества масляные духи, созданные при использовании редких эфирных масел, которые воплотили многогранную ароматическую картину с плавными переходами и необыкновенной гаммой красок. Благодаря высокой концентрации они достаточно насыщенные и очень стойкие: весь ассортиментный ряд ассоциируется с самобытностью, экологичностью и качеством. Специалисты Al Haramain Perfumes относятся к своему продукту как к жидкому золоту, разлитому в драгоценные сосуды – в состав парфюмов входят только натуральные ингредиенты.



Ароматы Musk Collection Al Haramain Perfumes стали настоящим хитом в США, Европе и Израиле, так как собрали в себе лучшие европейские тенденции, несмотря на восточное происхождение бренда.







Данная парфюмерная коллекция – это ода манящему белому мускусу, который филигранно сочетается с множеством сладких экзотических граней тропических цветов и фруктов, древесиной, пряностями и специями. Пока ароматы раскрываются на теле, можно восхищенно наблюдать как искусно ноты переплетаются друг с другом, привлекая и завораживая ваше воображение.



Аромат Musk Collection – это увлекательнейшее из приключений среди специй, цветов и леса, он имеет все шансы стать одним из любимых в вашей коллекции. Сами авторы его называют шедевром, утверждая, что ноты во флакон Musk Collection вдохнула сама природа.



А вот Musk Maliki вызывает ассоциацию с цветущим садом, во время прогулки по которому можно услышать «коктейль» марокканского и итальянского жасмина вместе с болгарской розой и сладкой геранью.



Royal Musk. Самое подходящее слово для описания этих духов в линейке Musk Collection – «сенсация». Интригующий аромат со смелыми нотами цитруса, бергамота и перца оживляют тонкие ноты иланг-иланга, жасмина и ландыша. И весь этот яркий букет цветочной сладости достаточно хорошо сбалансирован пчелиным воском. «Надев» Royal Musk, человек не только подчеркнет свою индивидуальность, но и гарантированно обратит на себя внимание окружающих.







Ну и четвертый запах Musk Collection – это Amber Musk. Носить его – это как носить свои эмоции и выражать свои чувства. Это, если хотите, путешествие от яркой весны к лету, наполненному яркими красками, жизнью. Духи Amber Musk – это страсть во флаконе, эмоции в дизайне и совершенство в аромате.



Без лишней скромности позволим себе констатировать: Musk Collection Al Haramain Perfumes – это не про духи, это про подлинное парфюмерное искусство!



Ароматы, представленные в коллекции Musk Collection Al Haramain Perfumes, несмотря на невысокую стоимость (политика компании – выпускать нишевую продукцию), впечатляют своим качеством и стилем. А чего стоит упаковка каждого парфюма – ее внешний вид удовлетворит даже самого взыскательного клиента!



И, наконец, еще один аргумент в пользу выбора коллекции Musk Collection от Al Haramain Perfumes – это философия бренда, которая заключается в том, чтобы дарить духи настоящим лидерам, целеустремленным людям, жаждущим знаний, свершений и достижений.



Al Haramain – это ароматы победителей, это восточный ветер чемпионов. Musk Collection – выводят в лидеры! Поэтому не удивительно, что предпочтение мускусной коллекции отдают известные артисты, политики, бизнесмены, спортсмены – сильные мира сего!

Духи можно приобрести в филиалах сети H&O по всей стране, сети Good Farm, избранных филиалах сети Машбир - Нацерет, Ноф а-Галиль, Кирион, Хайфа и Эйлат, а также на сайте KSP.



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