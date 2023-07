Колледжу для девочек пришлось переделать клумбу фаллической формы

Частный женский колледж был вынужден изменить дизайн сада на территории своего кампуса после того, как случайно построил сад, форма которого безошибочно напоминала фаллос. Цветочная клумба фаллической формы была изменена архитекторами в течение 72 часов после того, как об оплошности узнала директор Пресвитерианского женского колледжа.



Учреждение ранее нанимало этих архитекторов для проектирования садовой клумбы на территории кампуса в рамках проекта по обновлению его открытой площадки. Сотрудники и студенты, тесно связанные с колледжем, быстро заметили ошибку, заявив, что сад “безошибочно по форме напоминает пенис и яички”.



Сотрудник, который был одним из первых, кто заметил неосмотрительность, рассказал: “Сад является частью ряда обновлений, проводимых архитекторами в некоторых частях школы.



“После того, как они спроектировали сад мы отправили дрон, чтобы сделать снимки общего вида обновлений”, – сообщил он.”Под определенным углом сверху сад с местом для стульев принял фаллическую форму, что было непреднамеренно и неожиданно”.



В результате архитекторы внесли некоторые изменения, которые были завершены в течение 72 часов.



Директор заведения, которое обходится родителям в 39 000 австралийских долларов в год, сказал, что совершенно не подозревал о форме сада на этапе его проектирования и узнал об “ошибке” после того, как студент показал, как выглядит клумба с высоты птичьего полета.



По словам бывшей ученицы школы, форма сада была довольно заметна, когда она стояла рядом с ним на земле.



“Оно явно имело форму пениса и яичек”, – сказала студентка, пожелавшая остаться неназванной. “Немедленной реакцией был смех: “Вы, должно быть, шутите”.



“Фотографии клумбы циркулируют по школе в виде мемов”, – рассказали учащиеся.

Presbyterian Ladies’ College: Sydney private girls’ school forced to redesign garden after it was built in the shape of a penis. 😂😂 it's no accident https://t.co/SC7L769QKy