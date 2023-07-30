



Количество пользователей Threads сократилось более чем вдвое

Новая соцсеть Threads от компании Meta потеряла более половины своих пользователей - теперь их меньше 50 тысяч, сообщает BBC.



Издание отмечает, что в телефонном разговоре с сотрудниками руководитель Meta Марк Цукерберг заявил, что сначала в соцсети зарегистрировалось более 100 млн человек, однако более половины из них покинули платформу.



Он оценил такую ситуацию как "нормальную" и добавил, что ожидает роста количества пользователей, когда в соцсеть добавят новые функции - именно за их отсутствие пользователи и критиковали приложение.



