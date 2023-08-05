



Количество пользователей социальной платформы Threads падает до нового минимума

Социальная платформа Threads материнской компании Meta, конкурент Twitter Илона Маска, изо всех сил пытается удержать пользователей примерно через месяц после широко разрекламированного запуска. Свежие отраслевые оценки показывают, что вовлеченность пользователей приложения упала до нового минимума.



Данные компаний, занимающихся исследованиями рынка, Similarweb и Sensor Tower подчеркивают проблемы, стоящие перед Meta, поскольку она стремится использовать возможности, созданные хаосом, окружающим руководство Twitter.



По данным Sensor Tower, ежедневное количество активных пользователей Threads снизилось на 82% по сравнению с запуском на 31 июля, и каждый день к приложению обращаются всего восемь миллионов пользователей. По данным Sensor Tower, это самый низкий показатель со дня выпуска приложения, когда число активных пользователей в день достигло примерно 44 миллионов.



Люди все реже открывают приложение и проводят в нем меньше времени, добавили в Sensor Tower.



По сообщению компании, в день запуска пользователи Threads открывали приложение в среднем 14 раз и тратили на просмотр ленты в среднем 19 минут. Однако к концу месяца эти цифры резко упали.



По словам Эйба Юсефа, старшего аналитика Sensor Tower, по состоянию на 1 августа среднесуточное время, затрачиваемое на Threads, сократилось до 2,9 минут в день, а люди проводили всего 2,6 сеанса в день, используя приложение.



Выводы Similarweb показали ту же картину снижения. Число пользователей Threads достигло пика примерно в 49 миллионов 7 июля, на следующий день после запуска, и неуклонно снижалось до чуть более 11 миллионов к 29 июля, сказал Дэвид Карр, старший менеджер по аналитике в Similarweb.



Самый резкий спад произошел в течение двух недель сразу после запуска Threads. Но новые данные показывают, что снижение продолжается.



По данным Sensor Tower, ежедневное количество активных пользователей Threads по-прежнему снижается примерно на 1% в день.



Говоря о доходах компании в прошлом месяце, генеральный директор Meta Марк Цукерберг сказал, что он "весьма оптимистичен" в отношении приложения.



"Мы сразу же увидели беспрецедентный рост, и, что более важно, мы видим, что ежедневно возвращается больше людей, чем я ожидал. И теперь мы сосредоточены на удержании и улучшении основ. А после этого мы сосредоточимся на расширении сообщества до масштабов, которые, по нашему мнению, возможны", — сказал он.



Платформа была запущена с ограниченным набором функций, а создатели обещали позже добавить такие востребованные инструменты, как лента контента в обратном хронологическом порядке, desktop-версия приложения и обмен прямыми сообщениями между пользователями.



10 июля Цукерберг объявил, что более 100 миллионов человек подписались на Threads, что сделало его одним из самых быстрорастущих приложений в истории. Сообщается, что компания изучила вопрос о добавлении "привязок, стимулирующих удержание" пользователей.

