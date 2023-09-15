



Количество евреев в мире достигло 15,7 млн человек – отчет

Мировое еврейское население выросло до 15,7 млн человек за последний год, а число евреев, живущих в Израиле, достигло 7,2 млн человек, согласно данным Еврейского агентства. Информация агентства показала, что за последний год еврейское население по всему миру выросло примерно на 100 000 человек. На долю Израиля неизменно приходится 46% евреев, при этом 8,5 млн человек проживают в общинах диаспоры.



США занимают второе после Израиля место по численности еврейского населения – около 6,3 млн человек.



В первую десятку по численности еврейского населения также входят:

Франция – 440 000,

Канада – 398 000,

Великобритания – 312 000,

Аргентина – 171 000,

Россия – 132 000,

Германия –125 000,

Австралия – 117 200,

Бразилия – 90 000.

По данным Еврейского агентства, около 27 000 евреев живут в странах с мусульманским большинством: 14200 – в Турции, 9100 – в Иране, 2100 – в Марокко, 1000 – в Тунисе и 500 – в Объединенных Арабских Эмиратах.



Цифры основаны на оценках профессора Серджио Делла Перголы из Еврейского университета в Иерусалиме. Статистика построена на самоидентификации респондентов как евреев, а не какой-либо другой религии.



По данным Еврейского агентства, с учетом тех, кто имеет право на получение гражданства в соответствии с Законом Израиля о возвращении, требующим наличия как минимум одного еврейского дедушки и бабушки, во всем мире насчитывается 25,5 млн евреев.