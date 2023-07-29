Кольцо убитого рэпера продано более чем за миллион долларов
Кольцо в виде короны из золота, рубина и бриллиантов, созданное и надетое покойным американским рэпером Тупаком Шакуром во время его последнего публичного выступления в 1996 году, было куплено канадским музыкантом Дрейком более чем за 1 миллион долларов .
На этой неделе изготовленное на заказ кольцо было продано за 1,01 миллиона долларов, что в три раза превышает его оценку в 300 000 долларов и делает его самым ценным артефактом хип-хопа, когда-либо проданным на аукционе, по данным Sotheby's, который продал кольцо.
Тупак носил кольцо во время своего последнего публичного выступления на MTV Video Music Awards 4 сентября 1996 года.
Рэпер был убит 7 сентября, когда ехал в черном BMW, которым управляла основательница Death Row Records Мэрион «Шуг» Найт в колонне из примерно 10 автомобилей.
Белый Cadillac с четырьмя мужчинами внутри тянулся рядом с BMW, когда он остановился на красный свет на перекрестке возле Лас-Вегас-Стрип, и один человек открыл огонь, изрешетив пулями пассажирскую сторону автомобиля Найт, сообщила полиция.
На прошлой неделе полиция заявила, что возобновила расследование убийства.