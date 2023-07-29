



Кольцо убитого рэпера продано более чем за миллион долларов

Кольцо в виде короны из золота, рубина и бриллиантов, созданное и надетое покойным американским рэпером Тупаком Шакуром во время его последнего публичного выступления в 1996 году, было куплено канадским музыкантом Дрейком более чем за 1 миллион долларов .



На этой неделе изготовленное на заказ кольцо было продано за 1,01 миллиона долларов, что в три раза превышает его оценку в 300 000 долларов и делает его самым ценным артефактом хип-хопа, когда-либо проданным на аукционе, по данным Sotheby's, который продал кольцо.

VIDEO: Tupac Shakur's ruby ring sells for record $1 million



A gold, ruby and diamond ring worn by American rapper Tupac Shakur during his last public appearance sold for $1 million at auction in New York on July 25 pic.twitter.com/PL6kfLS0BP — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2023

Тупак Шакур был смертельно ранен в Лас-Вегасе в 1996 году.Тупак носил кольцо во время своего последнего публичного выступления на MTV Video Music Awards 4 сентября 1996 года.Рэпер был убит 7 сентября, когда ехал в черном BMW, которым управляла основательница Death Row Records Мэрион «Шуг» Найт в колонне из примерно 10 автомобилей.Белый Cadillac с четырьмя мужчинами внутри тянулся рядом с BMW, когда он остановился на красный свет на перекрестке возле Лас-Вегас-Стрип, и один человек открыл огонь, изрешетив пулями пассажирскую сторону автомобиля Найт, сообщила полиция.На прошлой неделе полиция заявила, что возобновила расследование убийства.