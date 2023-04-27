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Когда запустят первую в Турции российскую АЭС
27.04.2023 16:35 Алина Груднева

Когда запустят первую в Турции российскую АЭС

Первая в Турции атомная электростанция, построенная Россией, должна быть запущена в следующем году.

Об этом сообщает ТАСС.

Атомная электростанция "Аккую" построена в южной турецкой провинции Мерсин российской государственной атомной энергетической компанией "Росатом".

Церемония доставки ядерного топлива на объект должна состояться сегодня, 27 апреля. Ожидалось, что в ней примут участие по видеосвязи президенты Турции и РФ Реджеп Тайим Эрдоган и Владимир Путин.
 

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