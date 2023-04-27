Когда запустят первую в Турции российскую АЭС
Первая в Турции атомная электростанция, построенная Россией, должна быть запущена в следующем году.
Об этом сообщает ТАСС.
Атомная электростанция "Аккую" построена в южной турецкой провинции Мерсин российской государственной атомной энергетической компанией "Росатом".
Церемония доставки ядерного топлива на объект должна состояться сегодня, 27 апреля. Ожидалось, что в ней примут участие по видеосвязи президенты Турции и РФ Реджеп Тайим Эрдоган и Владимир Путин.