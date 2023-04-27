



Когда запустят первую в Турции российскую АЭС

Первая в Турции атомная электростанция, построенная Россией, должна быть запущена в следующем году.



Об этом сообщает ТАСС.



Атомная электростанция "Аккую" построена в южной турецкой провинции Мерсин российской государственной атомной энергетической компанией "Росатом".



Церемония доставки ядерного топлива на объект должна состояться сегодня, 27 апреля. Ожидалось, что в ней примут участие по видеосвязи президенты Турции и РФ Реджеп Тайим Эрдоган и Владимир Путин.

