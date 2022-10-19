



Когда закончился праздник: есть ли жизнь после отпуска?

Вам знакомо состояние после отпуска или долгих праздников, когда жизнь вдруг теряет краски и вкусы и становится тусклой и пресной? Будто кто-то выключил цветной телевизор и вам теперь транслируют черно-белую картинку?



Называется такое состояние послеотпускной депрессией и хоть однажды в жизни проявляется у почти 80% людей. Причем, чем дольше вы предвкушали свой отдых, чем тщательнее к нему готовились и планировали, чем ярче были впечатления, тем больше шансов, что послеотпускной синдром вас настигнет. Обычно он сопровождается общим подавленным настроением, раздражительностью, а в некоторых случаях у людей даже поднимается температура и обостряются хронические заболевания.



Послеотпускная депрессия возникает из-за того, что человек слишком резко меняет обстановку: не так-то просто из атмосферы отдыха и приятных впечатлений переключиться на рутину и стремительный рабочий ритм.



Причем непросто и с точки зрения физиологической, потому как зачастую организму необходимо адаптироваться к другому климату и смене часовых поясов. Да и кроме того, за период отдыха организм привык к неспешности и достаточному сну, а возвращение к повседневной жизни «по часам» для него стресс.



И с психологической – обилие положительных эмоций, ярких впечатлений и новых пейзажей приводит к состоянию эйфории, сложно возвращаться из сказки в реальность. Кроме того, многие сбегают в череду праздников и гуляний от жизненных проблем,проводя мысленно черту между доотпускной и послеотпускной жизнью, а по возвращении в рутину обнаруживают, что проблемы никуда не делись.



Послеотпускная депрессия – это не заболевание и не расстройство, она не нуждается в особом лечении. Большинство людей уже через 7-10 дней втягиваются в привычный ритм жизни, в редких случаях подавленное состояние длится несколько недель. Но этот период можно сократить и облегчить несколькими легкими и приятными способами.



Праздник каждый день



Для начала стоит дать себе прочувствовать, что конец отпуска – это не конец всего веселого, легкого и приятного в вашей жизни. Чаще выходите из дома, чаще встречайтесь с приятными людьми, чаще бывайте в кафе. Или устройте себе праздник без повода. Например, отправляйтесь в какое-нибудь новое место, которое давно хотели посетить или запишитесь на курс, для которого никак не находили времени до сих пор. Ходите в музеи, галлереи, кино, выезжайте на природу наполните свою жизнь яркими моментами и вскоре вы почувствуете, что отпуск был тоже всего лишь одним из таких моментов.



Раскрасьте жизнь яркими красками



Вас не отпускает мысль, что отпуск закончился, скоро зима, а с ней дожди,тоска и холод? Попробуйте думать ее иначе: скоро зима, а значит сейчас самое время побаловать себя и сделать эту зиму долгожданной. Шопинг – уникальное целебное средство от многих недугов, особенно от хандры. Как раз сейчас многие модные дома представляют новые зимние коллекции. Например, в Crazy Line в этом сезоне огромный выбор моделей насыщенных оттенков - зеленый, фиолетовый, фуксия и красный. Это те самые яркие краски, которые померкли в вашей жизни после возвращения в повседневную жизнь.



SPA не выходя из дома



Говорят, что рутинные действия очень способствуют восстановлению внутренней гармонии. Это наша зона комфорта, которая дает ощущение стабильности. Одно из самых приятных рутинных действий – это косметический уход за собой. Уделяйте себе больше внимания в послеотпускной период. Тем более, что сейчас это особенно необходимо нашей коже. Отпуск и для нее стресс. Жара, перелеты, смена климата, да и наше послеотпускное настроение моментально отражается на коже. Средства ведущей израильской компании SeboCalm содержат целебные растения и эфирные масла и прекрасно подходят для питания и увлажнения кожи. Все продукты SeboCalm прошли дерматологические исследования, гипоаллергенны и подходят для чувствительной кожи.



Добавьте в жизнь романтику Для начала стоит дать себе прочувствовать, что конец отпуска – это не конец всего веселого, легкого и приятного в вашей жизни. Чаще выходите из дома, чаще встречайтесь с приятными людьми, чаще бывайте в кафе. Или устройте себе праздник без повода. Например, отправляйтесь в какое-нибудь новое место, которое давно хотели посетить или запишитесь на курс, для которого никак не находили времени до сих пор. Ходите в музеи, галлереи, кино, выезжайте на природу наполните свою жизнь яркими моментами и вскоре вы почувствуете, что отпуск был тоже всего лишь одним из таких моментов.Вас не отпускает мысль, что отпуск закончился, скоро зима, а с ней дожди,тоска и холод? Попробуйте думать ее иначе: скоро зима, а значит сейчас самое время побаловать себя и сделать эту зиму долгожданной. Шопинг – уникальное целебное средство от многих недугов, особенно от хандры. Как раз сейчас многие модные дома представляют новые зимние коллекции. Например, в Crazy Line в этом сезоне огромный выбор моделей насыщенных оттенков - зеленый, фиолетовый, фуксия и красный. Это те самые яркие краски, которые померкли в вашей жизни после возвращения в повседневную жизнь.Говорят, что рутинные действия очень способствуют восстановлению внутренней гармонии. Это наша зона комфорта, которая дает ощущение стабильности. Одно из самых приятных рутинных действий – это косметический уход за собой. Уделяйте себе больше внимания в послеотпускной период. Тем более, что сейчас это особенно необходимо нашей коже. Отпуск и для нее стресс. Жара, перелеты, смена климата, да и наше послеотпускное настроение моментально отражается на коже. Средства ведущей израильской компании SeboCalm содержат целебные растения и эфирные масла и прекрасно подходят для питания и увлажнения кожи. Все продукты SeboCalm прошли дерматологические исследования, гипоаллергенны и подходят для чувствительной кожи.