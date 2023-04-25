



Когда парад ВВС пролетит над вашим городом



Парад ВВС по случаю Дня Независимости 2023 года состоится в среду, 26 апреля 2023 года, в 75-й День Независимости, между 9:30 и 14:30 и пройдет над десятками городов страны - от Гуш-Дана до Эйлата. В отличие от предыдущих лет, в этом году парад пройдет над очень ограниченным числом городов, и ЦАХАЛ объясняет, что, согласно запланированной схеме, "каждый житель сможет наблюдать парад в двадцати минутах езды от своего дома, в любой точке страны". В этом году в параде примут участие более сотни самолетов и вертолетов, а также пожарные самолеты и вертолеты полиции Израиля.





Эвен Йехуда 12:01

Эвен Шмуэль 12:50

Офаким 10:45

Ор Ха Нер 10:46

Ахузам 12:51

Эйлат 10:33

Итамар 11:52

Элон 12:32

Элон Море 11:51

Амация 14:19

Аниам 12:08

Ариэль 11:53

Ашдод 10:00

Эшколот 11:24

Эшель 12:01

Ашалим 11:13

Ашкелон 10:44

Беэр-Ора 10:38

Беер Яаков 12:31

Беер Ицхак 11:26

Беэр-Шева 10:12, 10:47, 14:12

Беэротайм 11:14

Бари 10:05

Бейт Эль 12:04

Бейт Гуврин 14:21

Бейт Заит 12:35

Бейт Янай 10:06

Бейт Кама 12:52

Бейт Кешет 09:24

Бейт Шеан 11:48, 12:46

Бейт Шемеш 11:07, 14:23

Бейтар-Илит 11:05, 11:54

Бней-Брак 12:23

Бней-Делким 11:26, 14:19

Бней Дрор 12:43

Бней Аиш 12:45

Биньямин 12:14

Гиват Ха Над 12:52

Гиват Ада 12:05, 12:47

Гварам 3:01

Гадот 11:43

Гадера 12:08

Гая 15:00

Ган Явне 14:48

Димона 10:14, 10:49, 11:19

Дальтон 10:45

Ход Ха Шарон 11:21

Ха Зорим 09:28

Хар Гило 14:26

Герцлия 10:04, 11:17, 12:25

Завдиэль 12:47

Зихрон Яаков 12:15

Захария 14:23

Зимрат 10:05

Хавот Ха Шомер 11:41

Хоф Бат-Ям 10:09

Хоф Ха Боним 12:20

Хоф Ха Цок 09:38

Хоф Зихрон 10:01

Хоф Хадера 10:05

Хоф Хайфа 09:25

Хоф Тират Кармель 09:50

Хоф Пальмахим 12:22

Хоф Кейсария 10:02

Хоф Сдот Ям 10:03

Хайфа 10:26, 11:24, 12:35

Хамра 12:01

Хацева 10:50

Тверия 09:29, 11:40

Тират Кармель 10:24, 11:24, 12:35

Таль Шахар 14:44

Тамра 10:33

Тене Омарим 14:17

Явне 12:33

Яд Мордехай 10:03, 10:37

Яд Рамбам 14:43

Йехуд 12:09

Йотвата 10:40

Яхини 12:03

Йокнеам 12:06, 12:49

Йерухам 10:16, 10:51, 11:17

Иерусалим 09:55, 11:04, 11:45, 12:34, 13:00, 14:28

Ярка 09:41

Кинерет 12:13

Кфар Ораним 11:56

Кфар Ха Риф 14:46

Кфар Йона 12:02, 12:44

Кфар Кама 09:27

Кфар Менахем 12:02, 14:46

Кфар Саба 11:19, 12:10, 12:42

Кфар Самия 11:29

Кармиэль 09:40, 11:40, 12:41

Пламя Башана 11:45

Лехавот Ха Башан 11:12

Лехавот Хавива 12:54

Лод 11:58

Лотем 09:39

Мево Дотан 12:22

Мево Хорон 14:39

Мевасерет Цион 14:38

Мигдаль Аэмек 09:21

Мегиддо 12:19

Маген 10:07

Модиин-Маккабим-Реут 11:33, 12:37, 14:40

Модиин-Илит 11:31

Митар 11:23, 14:16

Мехора 12:01

Михморет 10:06, 11:20, 12:28

Маджар 12:03

Маале Адумим 11:03, 11:48

Маалот Таршиха 10:38

Меарат Махпела 10:59

Масадот Иегуда 10:57

Мицпе Натуфа 10:54

Мицпе Рамон 10:21, 10:56

Мишмар Ха Эмек 11:03

Нагария 09:44, 11:27, 12:38

Неве Ям 10:21, 11:23, 12:33

Неве Шалом 11:36

Ноф Ха-Галиль 09:24

Нокдим 11:01

Натур 12:10

Нета 14:19

Нетаим 09:26, 11:42

Натаф 14:39

Нир Баним 12:47 п.п.

Порт Яффо 10:00, 11:15, 11:55, 12:24

Порт Акко 09:46, 11:26, 12:37

Порт Кейсария 10:15, 11:21, 12:31

Нес Харим 14:24

Нес Циона 12:32

Нацерет 09:23, 11:42

Батальонный маршрут 12:29

Натив Ха Гдуд 11:58

Нетивот 10:39, 15:06

Нетания 10:07, 11:19, 12:27

Сахнин 12:02

Сапир 10:48

Авдон 11:38

Уза 12:50

Омар 14:14

Эйн Аяла 12:15

Эйн Ха Хореш 12:03, 12:45

Эйн Хацева 10:46

Амиад 10:48

Афула 09:12, 11:45, 12:18

Арад 10:56

Паран 10:45

Пардес Хана-Каркур 12:04, 12:46

Петах-Тиква 11:23, 12:10, 12:24

Цеелим 10:09, 10:43, 11:03

Цвия 09:39

Перекресток Сде Элиэзер 11:32

Цфат 11:31

Кибуц Далия 12:49

Киббуц Саар 09:41

Кацрин 11:37

Кирьят Оно 11:24

Кирьят Гат 11:11, 12:48

Кирьят Малахи 11:22

Кирьят-Гат 11:09

Кирьят Тивон 12:07

Кирьят Яарим 14:38

Кирьят Моцкин 10:29

Кирьят Шмона 11:34

Рош Ха Аин 12:26

Рош Пина 10:46

Реховот 11:13

Рамат-Ган 12:23

Рамат-Ган - Парк Леуми 11:59, 12:18

Рамат Ха Шофет 12:06

Раим 10:06

Раанана 12:01

Ракефет 12:02

Сдерот 10:04, 10:38, 15:02

Шохам 11:28, 12:28

Шило 12:03

Шалва 12:50

Тель-Авив 10:01, 11:16, 12:24

Тель-Авив-Бейт Ха Лохем 12:00

Тель-Авив - Чарльз Клор 09:34

Тель-Авив-шоу 09:36, 12:00

Тель Йона 09:30, 11:15

Талмей Яффе 15:01

Ткума 15:05





