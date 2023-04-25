Когда парад ВВС пролетит над вашим городом
Парад ВВС по случаю Дня Независимости 2023 года состоится в среду, 26 апреля 2023 года, в 75-й День Независимости, между 9:30 и 14:30 и пройдет над десятками городов страны - от Гуш-Дана до Эйлата. В отличие от предыдущих лет, в этом году парад пройдет над очень ограниченным числом городов, и ЦАХАЛ объясняет, что, согласно запланированной схеме, "каждый житель сможет наблюдать парад в двадцати минутах езды от своего дома, в любой точке страны". В этом году в параде примут участие более сотни самолетов и вертолетов, а также пожарные самолеты и вертолеты полиции Израиля.
Эвен Йехуда 12:01
Эвен Шмуэль 12:50
Офаким 10:45
Ор Ха Нер 10:46
Ахузам 12:51
Эйлат 10:33
Итамар 11:52
Элон 12:32
Элон Море 11:51
Амация 14:19
Аниам 12:08
Ариэль 11:53
Ашдод 10:00
Эшколот 11:24
Эшель 12:01
Ашалим 11:13
Ашкелон 10:44
Беэр-Ора 10:38
Беер Яаков 12:31
Беер Ицхак 11:26
Беэр-Шева 10:12, 10:47, 14:12
Беэротайм 11:14
Бари 10:05
Бейт Эль 12:04
Бейт Гуврин 14:21
Бейт Заит 12:35
Бейт Янай 10:06
Бейт Кама 12:52
Бейт Кешет 09:24
Бейт Шеан 11:48, 12:46
Бейт Шемеш 11:07, 14:23
Бейтар-Илит 11:05, 11:54
Бней-Брак 12:23
Бней-Делким 11:26, 14:19
Бней Дрор 12:43
Бней Аиш 12:45
Биньямин 12:14
Гиват Ха Над 12:52
Гиват Ада 12:05, 12:47
Гварам 3:01
Гадот 11:43
Гадера 12:08
Гая 15:00
Ган Явне 14:48
Димона 10:14, 10:49, 11:19
Дальтон 10:45
Ход Ха Шарон 11:21
Ха Зорим 09:28
Хар Гило 14:26
Герцлия 10:04, 11:17, 12:25
Завдиэль 12:47
Зихрон Яаков 12:15
Захария 14:23
Зимрат 10:05
Хавот Ха Шомер 11:41
Хоф Бат-Ям 10:09
Хоф Ха Боним 12:20
Хоф Ха Цок 09:38
Хоф Зихрон 10:01
Хоф Хадера 10:05
Хоф Хайфа 09:25
Хоф Тират Кармель 09:50
Хоф Пальмахим 12:22
Хоф Кейсария 10:02
Хоф Сдот Ям 10:03
Хайфа 10:26, 11:24, 12:35
Хамра 12:01
Хацева 10:50
Тверия 09:29, 11:40
Тират Кармель 10:24, 11:24, 12:35
Таль Шахар 14:44
Тамра 10:33
Тене Омарим 14:17
Явне 12:33
Яд Мордехай 10:03, 10:37
Яд Рамбам 14:43
Йехуд 12:09
Йотвата 10:40
Яхини 12:03
Йокнеам 12:06, 12:49
Йерухам 10:16, 10:51, 11:17
Иерусалим 09:55, 11:04, 11:45, 12:34, 13:00, 14:28
Ярка 09:41
Кинерет 12:13
Кфар Ораним 11:56
Кфар Ха Риф 14:46
Кфар Йона 12:02, 12:44
Кфар Кама 09:27
Кфар Менахем 12:02, 14:46
Кфар Саба 11:19, 12:10, 12:42
Кфар Самия 11:29
Кармиэль 09:40, 11:40, 12:41
Пламя Башана 11:45
Лехавот Ха Башан 11:12
Лехавот Хавива 12:54
Лод 11:58
Лотем 09:39
Мево Дотан 12:22
Мево Хорон 14:39
Мевасерет Цион 14:38
Мигдаль Аэмек 09:21
Мегиддо 12:19
Маген 10:07
Модиин-Маккабим-Реут 11:33, 12:37, 14:40
Модиин-Илит 11:31
Митар 11:23, 14:16
Мехора 12:01
Михморет 10:06, 11:20, 12:28
Маджар 12:03
Маале Адумим 11:03, 11:48
Маалот Таршиха 10:38
Меарат Махпела 10:59
Масадот Иегуда 10:57
Мицпе Натуфа 10:54
Мицпе Рамон 10:21, 10:56
Мишмар Ха Эмек 11:03
Нагария 09:44, 11:27, 12:38
Неве Ям 10:21, 11:23, 12:33
Неве Шалом 11:36
Ноф Ха-Галиль 09:24
Нокдим 11:01
Натур 12:10
Нета 14:19
Нетаим 09:26, 11:42
Натаф 14:39
Нир Баним 12:47 п.п.
Порт Яффо 10:00, 11:15, 11:55, 12:24
Порт Акко 09:46, 11:26, 12:37
Порт Кейсария 10:15, 11:21, 12:31
Нес Харим 14:24
Нес Циона 12:32
Нацерет 09:23, 11:42
Батальонный маршрут 12:29
Натив Ха Гдуд 11:58
Нетивот 10:39, 15:06
Нетания 10:07, 11:19, 12:27
Сахнин 12:02
Сапир 10:48
Авдон 11:38
Уза 12:50
Омар 14:14
Эйн Аяла 12:15
Эйн Ха Хореш 12:03, 12:45
Эйн Хацева 10:46
Амиад 10:48
Афула 09:12, 11:45, 12:18
Арад 10:56
Паран 10:45
Пардес Хана-Каркур 12:04, 12:46
Петах-Тиква 11:23, 12:10, 12:24
Цеелим 10:09, 10:43, 11:03
Цвия 09:39
Перекресток Сде Элиэзер 11:32
Цфат 11:31
Кибуц Далия 12:49
Киббуц Саар 09:41
Кацрин 11:37
Кирьят Оно 11:24
Кирьят Гат 11:11, 12:48
Кирьят Малахи 11:22
Кирьят-Гат 11:09
Кирьят Тивон 12:07
Кирьят Яарим 14:38
Кирьят Моцкин 10:29
Кирьят Шмона 11:34
Рош Ха Аин 12:26
Рош Пина 10:46
Реховот 11:13
Рамат-Ган 12:23
Рамат-Ган - Парк Леуми 11:59, 12:18
Рамат Ха Шофет 12:06
Раим 10:06
Раанана 12:01
Ракефет 12:02
Сдерот 10:04, 10:38, 15:02
Шохам 11:28, 12:28
Шило 12:03
Шалва 12:50
Тель-Авив 10:01, 11:16, 12:24
Тель-Авив-Бейт Ха Лохем 12:00
Тель-Авив - Чарльз Клор 09:34
Тель-Авив-шоу 09:36, 12:00
Тель Йона 09:30, 11:15
Талмей Яффе 15:01
Ткума 15:05