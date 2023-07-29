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Когда на самом деле умерла Шинейд О'Коннор - тайна, покрытая мраком
29.07.2023 14:40 Алина Груднева

Когда на самом деле умерла Шинейд О'Коннор - тайна, покрытая мраком

Судмедэксперты до сих пор не установили точную дату смерти ирландской певицы Шинейд О'Коннор.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Тело 56-летней певицы было обнаружено в ее квартире в Лондоне 26 июля. Полиция изучает обстоятельства ее смерти и пытается установить хронологию событий последних дней ее жизни.

Медицинская причина смерти также пока что не установлена. Ожидается, что будет произведено вскрытие, результаты которого будут представлены через "несколько недель".

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