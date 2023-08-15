



Кофе подешевел до минимума за последние 7 месяцев

Цены на кофе сорта арабика опустились до минимума за последние семь месяцев на ожиданиях хорошего урожая в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире.



Фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в понедельник, 14 августа, опускались до $1,52 за фунт, пишет Trading Economics.



В Бразилии собрано уже 74,9% урожая кофе по сравнению с 71,7% на ту же дату прошлого года, согласно данным бразильского объединения экспортеров Cooxupe.



Тем временем Минсельхоз США обнародовал новый прогноз, согласно которому в 2023-2024 сельхозгоду производство кофе в мире увеличится на 2,5%, до 174,3 млн мешков, благодаря скачку производства арабики на 6,9%.



В Бразилии, как ожидает министерство, производство вырастет на 14,5%, до 67,9 млн мешков.