



Коби Перец отсудил огромную сумму у бывшего импресарио



Около четырех лет назад певец Коби Перец подал иск против своего бывшего промоутера Меира Нахмани на сумму 6,5 миллиона шекелей, утверждая, что тот обманул его и лишил денег в трудный период его жизни. Теперь, после многих лет судебной тяжбы, Перец празднует победу.



От имени певца таблоиду TMI сообщили, что Нахмани был промоутером Коби Переца в 2012-2019 годах, Перец доверял Нахмани в один из самых сложных периодов своей жизни (до и после того, как попал в тюрьму). Нахмани занимался его финансами.



В то же время, в 2013 году Нахмани попросил Переца одолжить ему 2,5 млн шек. на проект недвижимости в Бат-Яме и указал ему, что также вложит в этот проект 2,5 млн шекелей собственных денег. Позднее Перец осознал, что импресарио не намерен возвращать ему деньги - и объявил о прекращении работы с Нахмани.



Нахмани, со своей стороны, подал иск в окружной суд Тель-Авива на сумму в миллионы шекелей против певца. В рамках иска Нахмани утверждал, что репутация Коби Переца как ведущего певца-мизрахи в Израиле была построена на его, Нахмани, деятельности, наряду с требованиями денег, которые Коби должен был ему вернуть, и многое другое.



Окружной суд предложил сторонам передать разбирательство в арбитраж к председателю окружного суда в Тель-Авиве, судье в отставке Эйтану Оренштейну. После длительной арбитражной процедуры, заслушивания свидетелей и подачи документов было вынесено арбитражное решение, согласно которому Нахмани должен вернуть Коби Перецу 2,2 миллиона шекелей.

