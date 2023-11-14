



Ко юбилею монарха: представлен портрет короля Чарльза III

К 75-летию британского монарха Букингемский дворец представил новый официальный портрет короля Чарльза III.



Он позировал в своем любимом саду Clarence House. Черное-белое фото по заказу журнала Big Issue сделал фотограф Джон Ренкин Уодделл. В специальной колонке юбиляр лично написал о празднике и о продовольственной безопасности.



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"Потребность в продовольствии является такой же реальной и неотложной проблемой, как и пищевые отходы, и если бы можно было найти способ преодолеть разрыв между ними, то это позволило бы решить две проблемы в одной. Я очень надеюсь, что проект Coronation Food Project найдет практические способы сделать именно это - спасти больше излишков пищи и раздать ее тем, кто в ней больше всего нуждается", - отметил король.



Вечеринка по случаю юбилея монарха состоится 14 ноября в Clarence House. На празднике будут присутствовать только члены королевской семьи и близкие друзья. Посетит ли вечеринку принц Гарри, неизвестно.



