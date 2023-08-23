



Княгиня Монако видится с мужем только "по договоренности"

Княгиня Монако Шарлен "живет в Швейцарии" и видит своего мужа, князя Альбера II, только "по предварительной записи", сообщает Daily Mail.



Хотя 45-летняя бывшая олимпийская чемпионка провела лето на яхте с 65-летним Альбером и их 8-летними близнецами Жаком и Габриэллой, она якобы еще не вернулась в их дворец. Источники утверждают, что пара лишь "церемониальная".



Однако другой анонимный инсайдер сказал немецкой газете Bild, что они являются "хорошими партнерами" и "по очереди заботятся о детях".



Последние слухи возникли после предположений об их разводе в начале 2023 года, которые представитель дворца опроверг и назвал "полностью необоснованными".

