



Княгиня Монако открыла рождественский сезон

Княгиня Монако Шарлен вместе с супругом князем Альбером II открыли рождественский сезон и приняли участие в раздаче подарков вместе с волонтерами Красного Креста.



Об этом сообщает Daily Mail.



Ежегодная благотворительная раздача является частью ряда мероприятий, организованных Красным Крестом в преддверии Рождества в Монако, и члены княжеской семьи дарят подарки нуждающимся.



На мероприятии члены княжеской семьи побеседовали с некоторыми волонтерами Красного Креста, принимавшими участие в раздаче подарков. Также они выслушали тех, кто получал подарки.



