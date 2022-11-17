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Княгиня Монако открыла рождественский сезон
17.11.2022 10:05 Ольга Белозерова

Княгиня Монако открыла рождественский сезон

Княгиня Монако Шарлен вместе с супругом князем Альбером II открыли рождественский сезон и приняли участие в раздаче подарков вместе с волонтерами Красного Креста.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ежегодная благотворительная раздача является частью ряда мероприятий, организованных Красным Крестом в преддверии Рождества в Монако, и члены княжеской семьи дарят подарки нуждающимся.

На мероприятии члены княжеской семьи побеседовали с некоторыми волонтерами Красного Креста, принимавшими участие в раздаче подарков. Также они выслушали тех, кто получал подарки. 

 

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