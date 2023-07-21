



Книгу принца Гарри массово выбрасывают читатели

Мемуары принца Гарри “Запасной” были самой продаваемой с 1998 года научно-популярной книгой в Великобритании. За первую неделю после публикации в мире было продано 3,2 миллиона ее экземпляров. Но несмотря на это летом книгу начали массово выбрасывать, пишет Daily Mail.



Мемуары британского принца оставляли в комнатах, мусорных баках и возле бассейнов в популярных местах отдыха по всей Европе и за ее пределами, в том числе в Испании, Греции и Турции.



Туроператор On The Beach заявил, что только летом получил 100 экземпляров книги от работников гостиницы, собиравших мемуары Гарри на пляжах и в мусорных баках.



"Мы никогда не видели ничего подобного. Бюро находок на наших популярнейших курортах переполнены Spare. Сначала мы подумали, что это даже забавно, но за последние несколько месяцев несколько других отелей также прислали десятки найденных у них экземпляров", - говорят в компании.



