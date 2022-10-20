Книга рекордов Гиннеса отметит первые криптовалютные рекорды в 2023 году
В 2023 году мировая Книга рекордов Гиннеса дополнится новым разделом — "Криптомания". Туда внесут достижения человека, связанные с появлением и оборотом цифровых денег.
Сейчас известно, что биткоин будет признан рекордсменом сразу по нескольким пунктам:
- первая децентрализованная валюта;
- самая ценная рыночная капитализация (по состоянию на март текущего года);
- первое использование цифровых денег в коммерческой деятельности (известная биткоин-пицца);
- первое официальное использование криптовалют как платежного средства (это сделал Сальвадор);
- создание первого невзаимозаменяемого токена;
- первая экономика ВТС на базе сервера Minecraft.