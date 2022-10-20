



Книга рекордов Гиннеса отметит первые криптовалютные рекорды в 2023 году

В 2023 году мировая Книга рекордов Гиннеса дополнится новым разделом — "Криптомания". Туда внесут достижения человека, связанные с появлением и оборотом цифровых денег.



Сейчас известно, что биткоин будет признан рекордсменом сразу по нескольким пунктам:

первая децентрализованная валюта;

самая ценная рыночная капитализация (по состоянию на март текущего года);

первое использование цифровых денег в коммерческой деятельности (известная биткоин-пицца);

первое официальное использование криптовалют как платежного средства (это сделал Сальвадор);

создание первого невзаимозаменяемого токена;

первая экономика ВТС на базе сервера Minecraft.

Также отмечены и другие криптовалюты. В 2023 году CryptoPunk назовут самым дорогим невзаимозаменяемым токеном. Один из NFT продан за 800 ЕТН.