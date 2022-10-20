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Книга рекордов Гиннеса отметит первые криптовалютные рекорды в 2023 году
20.10.2022 14:14 Евгения Маркова

Книга рекордов Гиннеса отметит первые криптовалютные рекорды в 2023 году

В 2023 году мировая Книга рекордов Гиннеса дополнится новым разделом — "Криптомания". Туда внесут достижения человека, связанные с появлением и оборотом цифровых денег.

Сейчас известно, что биткоин будет признан рекордсменом сразу по нескольким пунктам:

  • первая децентрализованная валюта;
  • самая ценная рыночная капитализация (по состоянию на март текущего года);
  • первое использование цифровых денег в коммерческой деятельности (известная биткоин-пицца);
  • первое официальное использование криптовалют как платежного средства (это сделал Сальвадор);
  • создание первого невзаимозаменяемого токена;
  • первая экономика ВТС на базе сервера Minecraft.
Также отмечены и другие криптовалюты. В 2023 году CryptoPunk назовут самым дорогим невзаимозаменяемым токеном. Один из NFT продан за 800 ЕТН.

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