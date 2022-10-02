



КНДР запустила баллистические ракеты в четвертый раз за неделю

В субботу военные Южной Кореи, Японии и США заявили, что засекли два пуска северокорейских ракет. Южная Корея заявила, что взлеты произошли из столичного региона Северной Кореи.



По оценкам Южной Кореи и Японии, ракеты пролетели около 350-400 километров на максимальной высоте 30-50 километров, прежде чем приземлиться в водах между Корейским полуостровом и Японией. Тоширо Ино, вице-министр обороны Японии заявил, что ракеты показали "неправильную" траекторию.



Некоторые наблюдатели говорят, что сообщения о низкой и "неправильной" траектории этого оружия предполагают, что это, вероятно, были высокоманевренные ракеты с ядерными боеголовками, созданные по образцу российской ракеты "Искандер". Они говорят, что Северная Корея разработала ракеты, подобные "Искандеру", для преодоления противоракетной обороны Южной Кореи и США и нанесения ударов по ключевым целям в Южной Корее, включая военные базы США.



Пять других баллистических ракет, трижды запущенных Северной Кореей на этой неделе, имеют траектории, аналогичные обнаруженным в субботу.



Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в чрезвычайно резком упреке в адрес северокорейских оружейных программ заявил, что "одержимость" Северной Кореи ядерным оружием усиливает страдания ее собственного народа, и предупредил о "непреодолимой реакции" со стороны Южной Кореи и США в случае применения такого оружия.



"Северная Корея не отказалась от своей одержимости ядерным оружием и ракетами, несмотря на постоянные возражения международного сообщества в течение последних 30 лет, - сказал Юн во время церемонии, посвященной Дню вооруженных сил. - Разработка ядерного оружия сделает жизнь северокорейского народа еще более мучительной".



"«Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным ответом со стороны альянса Южной Кореи и США и наших военных", - сказал Юн.



В этом году Северная Корея провела рекордное количество ракетных испытаний, что эксперты называют попыткой расширить свой арсенал вооружений. Оружие, испытанное в этом году, включало ракеты с ядерным зарядом, способные достичь материковой части США, Южной Кореи и Японии.

Официальные лица Южной Кореи и США говорят, что Северная Корея также завершила подготовку к ядерным испытаниям, которые станут первыми за 5 лет.