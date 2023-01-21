



КНДР столкнулась с самым сильным голодом за 30 лет

Северная Корея столкнулась с самым сильным голодом с 1990 года.



По данным 38 North, дефицит продовольствия и доступность продуктов значительно снизились с тех пор, как страна оказалась в изоляции из-за пандемии.



КНДР не смогла обеспечить необходимый минимум продуктов питания для населения. Северокорейский режим больше сосредоточен на ядерной программе, чем на питании граждан. Более того, напряженные дипломатические отношения удерживают другие страны от вмешательства и оказания необходимой помощи.



С хронической нехваткой продовольствия Северная Корея борется годами. По мнению аналитиков, КНДР потребуется пересмотр прав человека - от прав собственности до сектора услуг.

