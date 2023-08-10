



Клинт Иствуд опустошен смертью ”любви всей его жизни” и пересмотрел свои взгляды

Кимбер, дочь режиссера и актера Клинта Иствуда и каскадерши Роксаны Тунис, 8 августа подтвердила смерть своей матери. У Клинта и Роксаны был 14-летний роман, который завязался на съемках Rawhide. Об этом пишет Daily Mail.



Кимбер Иствуд сообщила, что ее мать умерла в возрасте 93 лет "после непродолжительной болезни". По словам источника издания “любовь Клинта к ней была непохожей ни на одну другую”. Сообщается, что 93-летний Клинт Иствуд "очень эмоционально" отреагировал на кончину своей бывшей любовницы Роксаны Тунис и теперь "больше думает о своей смерти" и "дорожит каждым оставшимся мгновением”. Потеря любисмой полностью "выпотрошила его" и даже заставила пересмотреть свою собственную жизнь.



“Смерть Роксаны была более эмоциональной, чем он когда-либо ожидал”, – утверждает источник. “Клинт знает, что у него была долгая и прекрасная жизнь, но ее смерть вызвала в нем новые чувства, к которым он не привык”.



По информации издания, теперь Иствуд “намного больше дорожит каждым мгновением” и “знает, что в жизни могут случиться вещи, которые он не может изменить”. Клинт также “очень сочувствует своей дочери”. Сообщается, что роман Иствуда и Тунис длился 14 лет. После его окончания Роксана “продолжала поклоняться” Клинту вплоть до своей смерти. Бывшие любовники “поддерживали здоровые отношения до самого конца”.



“Роксана боготворила землю, по которой он ходил. Ей было наплевать на то, что Клинт был звездой”, – пишет издание. “Ее никогда не впечатляли деньги и слава. Все, чего она когда-либо хотела, это обладать этим мужчиной”.

