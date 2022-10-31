



Климатический саммит COP 27 - “гринвошинг, ложь и обман”

Экоактивистка Грета Тунберг назвала климатический саммит Организации Объединенных Наций в следующем месяце в Египте “проходящим в туристическом раю в стране, которая нарушает многие права человека”.



Выступая на Лондонском литературном фестивале в Саутбэнк-центре, где она продвигала свою новую “Книгу о климате”, 19-летняя Тунберг отказалась посетить предстоящий климатический саммит COP 27, охарактеризовав его как возможность для “людей у власти для гринвошинга, лжи и обмана”.



“Пространство для гражданского общества будет крайне ограниченным”, — сказала Тунберг. “Важно оставить место для тех, кто должен быть там. Активистам будет трудно сделать так, чтобы их голоса были услышаны”