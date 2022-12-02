



Клиент прав не всегда: успешный бизнес сосредоточится на сотрудниках

"Клиент превыше всего" - эта вековая бизнес-пословица, наконец, может быть заменена другой: "Работник прежде всего". По крайней мере, это одна из целей нового манифеста , опубликованного более чем 30 руководителями отдела кадров и стартапом по дизайну опыта сотрудников Excellent.



В то время как оптимизация пользовательского и клиентского опыта традиционно была главным приоритетом большинства предприятий, ориентированных на потребителя, создание комфортного рабочего места "повышает эффективность бизнеса за счет благополучия сотрудников".



Это структура была принята такими компаниями, как Patagonia, Airbnb и Shopify, а другие последовали их примеру, поскольку фирмы пытаются привлечь и удержать талантливых работников. Поэтому работодатели заинтересованы в том, чтобы переосмыслить корпоративную культуру.



"Стремление к позитивному опыту сотрудников набрало обороты в условиях самого жесткого рынка труда за последнее поколение. Если вы не добьётесь отличного EX, вы рискуете проиграть", — сказала Кейтлин Даффи, директор по исследованиям консалтинговой фирмы Gartner.



Такой подход включает в себя адаптацию и обучение сотрудников, гибкие варианты нагрузки и графика роботы, техническое оснащение рабочего места и комфортный дизайн офиса.



"По своей сути EX — это совместная разработка решений с сотрудниками, которые понимают потребности и организации, и работников", — сказала Саманта Гэдд, основатель и со-генеральный директор Excellent.



Тем не менее, "работник прежде всего" — это провокационная мантра, особенно в таких отраслях, как розничная торговля.



Как показывают исследования , если сотрудники счастливее и получают лучшую поддержку, качество обслуживания клиентов также неизбежно улучшится. И, как заметил Гэдд, текучесть кадров стоит дороже: стоимость потери одного грубого клиента часто меньше, чем стоимость замены сотрудника, который в результате увольняется.

