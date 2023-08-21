



Лучшая за 2023 год: доктор Марина Голдин Иссерлис, врач общей практики

Доктор Марина Иссерлис была выбрана для получения престижной награды медицинского факультета Еврейского университета: "Награда выдающемуся интерну за 2023/2023 год".



Доктор Голдин Иссерлис получила высшее образование в Венгрии в 2016 г. Она прошла интернатуру в больнице Шаарей Цедек, продолжила специализацию в области неотложной медицины, а два года спустя решила переключиться на специализацию в области семейной медицины в Еврейском университете в Иерусалиме. «Мне нравятся личные и непрерывные отношения с пациентами, мне нравится видеть полную картину и лечить людей», — делится доктор Марина Голдин Иссерлис.



С декабря 2022 года д-р Голдин Иссерлис работает семейным врачом в поликлинике Клалит "Регев" в Гива ха-Царфатит (Иерусалим), одновременно с этим является координатором дипломного курса интернов в Еврейском университете и преподает семейную медицину студентам в поликлинике Клалит.



Профессор Амнон Лахад, заведующий отделом семейной медицины Клалит иерусалимского округа: "Доктор Голдин Иссерлис заканчивает последний год специализации в области семейной медицины. Занимается обучением студентов-медиков четвертого курса и проводит для них мастер-классы, выступает сокоординатором дипломного курса для 30 семейных врачей из 3-х больничных касс. Кроме того, в рамках отделения семейной медицины Клалит Марина является партнером курса подготовки интернов к экзаменам первого этапа. Доктор Голдин Иссерлис оптимально интегрировалась в поликлинику и пользуется полным доверием своих пациентов".



​​​​​​​Профессор Лахад: "Я рекомендовал номинировать доктора Голдин Иссерлис на эту награду, потому что она - исключительный специалист, вкладывающий душу в преподавание на кафедре семейной медицины".



Доктор Голдин Иссерлис — врач в третьем поколении: "Мой покойный дедушка и мой отец — врачи, и у меня не было никаких колебаний при выборе профессии", — делится доктор Голдин Иссерлис и добавляет: "Я была очень тронута получением награды. Это награда за исключительное мастерство. Я горжусь тем, что меня заметили и оценили. Это наполняет меня мотивацией продолжать развиваться и делать максимум того, что зависит от меня как от семейного врача".



Доктор Голдин Иссерлис, 36 лет, жительница Иерусалима, замужем за доктором Иссерлисом и мать двоих детей.



На фото: д-р Марина Голдин Иссерлис во время вручения награды от профессора Дины Бен Иегуда, декана медицинского факультета Еврейского университета.



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