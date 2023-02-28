



"Клалит" и больница "Ассута Ашдод" подписали соглашение о сотрудничестве

В новом соглашении о сотрудничестве между «Клалит», крупнейшей больничной кассой в стране, и общественной больницей «Ассута Ашдод», новейшей больницей в Израиле, говорится о расширении медицинских услуг для жителей Ашдода и его окрестностей.



Г-н Эрез Леви, заведующий центральным округом «Клалит»: «Мы стремимся расширять спектр и увеличивать доступность медицинских услуг, а так же наращивать возможности выбора для наших клиентов».



Доктор Эрез Баренбойм, генеральный директор больницы: «Это еще один шаг к тому, чтобы общественная больница «Ассута» в Ашдоде стала одной из лучших больниц в стране».



В прошлый четверг (23 февраля) было подписано соглашение об оказании услуг между руководством Центрального округа «Клалит» и руководством общественной больницы «Ассута Ашдод». В рамках этого соглашения клиенты «Клалит», являющиеся жителями Ашдода и окрестностей, будут иметь возможность пользоваться широким спектром медицинских услуг в общественной больнице «Ассута Ашдод».



Соглашение направлено на то, чтобы помочь жителям района, улучшив доступность медицинских услуг, а также расширив выбор пациентов.



Доктор Эрез Баренбойм, генеральный директор общественной больницы «Ассута Ашдод»: «Это действительно хорошая новость для широкой публики, которая с сегодняшнего дня сможет пользоваться услугами лучших врачей и отличным медицинским обслуживанием, которым известна больница. В то же время это хорошие новости для больницы и людей, которые там работают, поскольку это соглашение - результат бескомпромиссного профессионализма, который мы всегда декларируем. С сегодняшнего дня двери больницы открыты для всех членов больничных касс в Израиле, и это еще один шаг к тому, чтобы мы стали одной из лучших больниц в Израиле». Д-р Баренбойм также добавил: «Я хотел бы поблагодарить руководство «Клалит» в целом и Г-н Эреза Леви, директора Центрального округа, в частности, за оказанное нам доверие. Я надеюсь, что это первый шаг во многих видах сотрудничества между организациями».



Г-н Эрез Леви, директор Центрального округа «Клалит»: «Я приветствую расширение сотрудничества с общественной больницей «Ассута Ашдод», что позволит улучшить доступность медицинских услуг и, благодаря больнице, расширить их спектр для клиентов «Клалит» в Ашдоде и его окрестностях». Леви также добавляет, что: «Подписание соглашения свидетельствует об укреплении отношений между Центральным округом «Клалит» и больницей «Ассута Ашдод». Кроме того, в рамках этого соглашения некоторые врачи больницы будут интегрированы в общественные поликлиники «Клалит» в городе Ашдод и его окрестностях, этот шаг позволит укрепить непрерывность лечения и улучшить доступность услуг для пациентов».







Фото предоставлено Доди Лазаром

Справа налево: Эрез Леви, директор района Центральный Клалит, Эрез Баранбойм, директор больницы Ассута Ашдод.





