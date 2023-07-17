



Кладите телефон экраном вниз: почему это важно

На первый взгляд рекомендация оставлять смартфон только экраном вниз может показаться не совсем логичной, поскольку в таком виде с ним невозможно взаимодействовать. Нельзя увидеть пропущенные уведомления или посмотреть, кто звонил. И все же, на это есть три объективные причины.



Первая причина – целостность камеры

Современные смартфоны часто имеют выступающие из корпуса модули камеры. Независимо от того, насколько они выделяются – будь то на 1-2 миллиметра или полсантиметра, – они всегда будут мешать полному “прилеганию” телефона к поверхности. В результате, смартфон будет опираться именно на камеру. В таком случае, есть большой риск поцарапать камеру и ухудшить качество снимков.



Вторая причина – охлаждение

Задняя панель смартфонов является местом, через которое осуществляется охлаждение. Когда мы кладем его экраном вниз, мы создаем дополнительное пространство между устройством и поверхностью, позволяя воздуху свободнее циркулировать и эффективнее охлаждать устройство. Это особенно важно при интенсивном использовании телефона, когда процессор и другие компоненты генерируют больше тепла.



Если смартфон положить экраном вверх, процесс необходимого теплообмена будет затруднен. В результате аккумулятор и другие компоненты, такие как процессор или графический чип, которые нуждаются в охлаждении, могут получить повреждения.



Третья причина – сохранение заряда

Как известно, большинство современных смартфонов оснащаются датчиками освещенности, которые выполняют несколько полезных функций. Одна из них – предотвращение случайного нажатия на экранные кнопки лицом во время разговора. Когда свет падает на датчики, они определяют, что телефон находится в использовании и экран автоматически гаснет. Эти датчики также помогают гаджету распознать, когда он находится в кармане – они предотвращают активацию экрана при поступлении уведомлений, таким образом экономя ресурс аккумулятора.



Независимо от того, находится ли телефон в кармане или на столе в перевернутом положении, датчики определяют его положение как “выключенный” и не включают экран. Это особенно полезно, если уведомления поступают с высокой частотой, так как экран остается выключенным и ресурс аккумулятора сохраняется.



Кроме того, этот способ также обеспечит безопасность данных и предотвратить случайные нажатия на экран.