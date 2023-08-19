



Киты-убийцы окружили яхту и оторвали в ней руль

Случай очередного нападения косаток произошел у побережья португальского города Сезимбра 8 августа. Испуганные туристы оказались в ловушке на борту своей лодки "Санта-Барбара". Об этом пишет издание The Daily Mail.



На опубликованных кадрах видно, как косатки кружат вокруг группы испуганных моряков, а затем начинают таранить яхту и в течение непродолжительного времени отрывают руль.



Находившаяся на борту женщина принялась звонить спасателям и просить о помощи. Она говорила, что яхта оказалась примерно в 2 км от берега.



"Нас атакуют косатки у побережья Сезимбры. Мы примерно в миле от Сезимбры. Несколько косаток вокруг нашей парусной лодки", — говорила испуганная женщина в беседе с полицейскими.



Среди пассажиров были и подростки. Моряки оказались, по сути, беспомощными после того, как животные повредили руль, а часть его отвалилась.



Чтобы отпугнуть косаток они сбрасывали дизельное топливо в море.



"Шкипер лодки сказал, что за 20 лет плавания он ни разу не встречался с косатками", — пояснил командир морской полиции Марко Серрано Аугусто.



Он также сказал, что когда прибыла помощь, видимых признаков загрязнения не было, и предупредил, что разлив топлива в море запрещен законом.

Спасатели отбуксировали яхту в порт.



В Институте охраны природы и лесов Португалии (ICNF) советуют морякам в случае появления косаток выключить двигатель, чтобы животные не приближались к ним.



С июля туристическим судам запрещено приближаться к косаткам, чтобы избежать серьезных последствий.