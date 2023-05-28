



Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый полет

Первый пассажирский самолет китайского производства совершил свой первый коммерческий рейс.



Государственное телевидение показало, что C919 поднимается в небо над Шанхаем, направляясь в столицу Пекин рано утром в воскресенье.



Он был построен Китайской корпорацией коммерческой авиации (Comac) в надежде сломить господство узкофюзеляжных самолетов Airbus и Boeing.



Но 164-местный самолет по-прежнему в значительной степени зависит от западных компонентов, включая двигатели и авионику.



Его первый коммерческий рейс из Шанхая в Пекин с более чем 130 пассажирами был выполнен менее чем за три часа.



Поддерживаемая государством China Eastern Airline заказала пять самолетов.



Comac, которая планирует производить 150 самолетов ежегодно в течение пяти лет, заявляет, что уже получила более 1200 заказов на C919.



Некоторые эксперты, однако, говорят, что большинство этих заказов, как полагают, являются письмами о намерениях от внутренних клиентов.



Президент Си Цзиньпин, несколько лет назад сидевший в кабине макета C919, назвал этот проект одним из самых инновационных достижений Китая.

