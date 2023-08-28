



Китайский гороскоп с 28 августа по 3 сентября: на что надо обратить внимание

Следующие семь дней с 28 августа по 3 сентября 2023 года обещают быть интересными. На что следует обратить внимание – рассказывает китайский гороскоп, составленный по древней китайской системе "Бацзы", что в переводе значит "Восемь иероглифов судьбы".



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 августа 2023 года

День Земляной Лошади.

День с индикатором "Открытие"

В этот день очень хорошо проводить различные встречи и открывать новый бизнес. Очень хорошо подписывать всякие документы, проблем не будет с ними. Можно начинать новые проекты и покупать имущество. Отличный день для вложения денег в инвестиции.



Но что не рекомендуется делать в такой день, так это отправляться в путешествия куда-либо, это может быть небезопасно. Не стоит начинать обучение или строительство, лучше не планировать на этот день свадьбу или похороны, а также бесполезным будет начало диеты.



Везунчики дня – люди, рожденные с элементом личности Вода Инь. Тем людям, у которых в карте есть Крыса, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.



Самые благоприятные часы для важных дел – с 05:00 до 09:00, с 11:00 до 13:00, с 15:00 до 17:00.

Неблагоприятные – с 19:00 до 21:00.

ВТОРНИК, 29 августа 2023 года

День Земной Козы.

День с индикатором "Закрытие"

В это время хорошо постараться отключиться от всех дел, спокойно отдохнуть и не планировать ничего важного. Прекрасно просто отключиться от всего внешнего мира, не обращать внимания хлопоты.



Не рекомендуется в такой день решать серьезные вопросы. Звонить, договариваться, общаться о деньгах тоже не стоит.



Везунчики дня – люди, рожденные с элементом личности Дерево Ян. Тем людям, кто рожден в год Быка, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.



Самые благоприятные часы для важных дел – с 03:00 до 07:00, с 09:00 до 13:00, с 19:00 до 21:00.

Неблагоприятные – с 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 17:00 до 19:00.

СРЕДА, 30 августа 2023 года

День Металлического Обезьяны.

День с индикатором "Установление"

День очень хорошо подходит для начала планирования новых проектов, назначения свиданий, встреч. Очень хорошо в этот день проводить операции, они будут успешными.



Не рекомендуется в такой день начинать путешествия, переезжать и планировать свадьбу. Не стоит также начинать строительство, какие-либо земляные работы, закладку фундамента, открывать бизнес. Стоит воздержаться от покупки имущества и подписания важных документов.



Везунчики дня – люди, рожденные с элементом личности Дерево Инь. Тем людям, рожденным в год Тигра, и с элементом личности Дерево Ян, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.



Самые благоприятные часы для важных дел – с 07:00 до 11:00.

Неблагоприятные – с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 21:00 до 00:00.

ЧЕТВЕРГ, 31 августа 2023 года

День Металлического Петуха.

День с индикатором "Устранение"

Название этого дня говорит само за себя. И такой день не подходит для осуществления важных дел, поэтому лучше всего запланировать отдых или заниматься какими-то рутинными, каждодневной делами.



День совершенно не подходит для выполнения важных задач, лучше остаться дома и отдохнуть.



Везунчики дня – люди, рожденные с элементом личности Огонь Ян. Тем людям с элементом личности Дерево Инь, а также в чьих картах есть Кролик, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.



Самые благоприятные часы для важных дел – с 03:00 до 05:00, с 11:00 до 13:00.

Неблагоприятные – с 00:00 до 03:00, с 05:00 до 07:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00, с 23:00 до 00:00.

ПЯТНИЦА, 1 сентября 2023 года

День Водной Собаки.

День с индикатором "Наполнение"

Лучше всего займитесь в такой день отдыхом, либо своими каждодневными обычными делами. Хорошо сходить на свидание с кем-нибудь интересным, запланировать встречу с близкими людьми, развестись или устроить вечеринку в честь новоселья. Можно собрать долги со всех, кто занимал.



Не стоит в этот день искать новую работу, можно сильно разочароваться в дальнейшем. Также подписывать документы и начинать новый проект не стоит. Лучше воздержаться от начала строительства, открытия бизнеса и составление заявки на кредит.



Везунчики дня – люди, рожденные с элементом личности Огонь Инь. Людям с элементом личности Огонь Ян, а также рожденным в год Дракона, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.



Самые благоприятные часы для важных дел – с 09:00 до 11:00, с 19:00 до 23:00.

Неблагоприятные – с 00:00 до 01:00, с 03:00 до 05:00, с 07:00 до 09:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 00:00.

СУББОТА, 2 сентября 2023 года

День Водной Свиньи.

День с индикатором "Баланс"

Планируете все свои особенно важные дела именно на этот день. Очень хорошо назначать встречи, ходить на свидания, планировать путешествия, жениться, делать ремонт.



В то же время не стоит переезжать, делать генеральную уборку, решать юридические дела, делить имущество.



Везунчики дня – люди, рожденные с элементом личности Земля Ян. Людям с элементом личности Огонь Инь, а также рожденным в год Змеи, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.



Самые благоприятные часы для важных дел – с 03:00 до 05:00, 07:00 до 09:00, с 11:00 до 13:00.

Неблагоприятные – с 15:00 до 19:00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 сентября 2023 года

День Деревянной Крысы.

День с индикатором "Стабильность"

Один из лучших индикатор дня на этой неделе, поэтому используйте этот день для планирования свадьбы, открытия нового бизнеса, подписания важных документов, покупки имущества и вложении денег в инвестиции.



Неблагоприятно – переезжать и делать ремонт.



Везунчики дня – люди, рожденные с элементом личности Земля Инь. Людям с картой Лошадь и элементом Металл Ян нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.



Самые благоприятные часы для важных дел – с 00:00 до 03:00, с 23:00 до 00:00.

Неблагоприятные – с 11:00 до 13:00, с 19:00 до 23:00.