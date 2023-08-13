



Китайский гороскоп с 14 по 20 августа: неделя обещает быть интересной

Следующие семь дней с 14 по 20 года обещают быть интересными. На что следует обратить внимание – рассказывает китайский гороскоп, составленный по древней китайской системе "Бацзы", что в переводе значит "Восемь иероглифов судьбы".



Понедельник, 14 августа 2023 года

Это день Дерева ян на Драконе. День – успех!



Очень благоприятный день! Планируйте важные дела, начинайте новые проекты. Благоприятно для свадьбы, открытия бизнеса, покупок, инвестиций, похода к врачу, косметологу, парикмахеру и любых важных дел.



День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Земля Инь. А вот осторожными следует быть людям с картой Собаки.



Самые

благоприятные часы для важных дел – с 9:00 до 11:00 и с 21:00 до 23:00;

неблагоприятные – с 5:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00 и с 19:00 до 21:00.



Вторник, 15 августа 2023 года

Во вторник, день Дерева Инь на Змее, день сбора урожая.



В такой день хорошо что-то получать. Очень благоприятно собирать долги и пожинать плоды своего труда. Можно просить о повышении или премии, за ранее проведенную работу, получать вознаграждение, подарки и бонусы. Можно получить признание, продавать недвижимость, просить о помощи в продвижении.



Не стоит переезжать, путешествовать, начинать ремонт или лечение в такой день, возможны потери и неприятности.



День считается удачным для людей, рожденных под знаком Металл Ян, Вода Ян и Вода Инь. Перед вами откроются особые возможности, поэтому не упустите их. А вот осторожными 8 августа следует быть людям с картой Свиньи.



Самые

благоприятные часы для важных дел – с 07:00 до 09:00 и с 15:00 до 17:00, а также с 19:00 до 21:00;

неблагоприятные – с 09:00 до 15:00.



Среда, 16 августа 2023 года

Среда – день Огня ян на Лошади. День – открытие.



Такой день подходит для встречи, открытие бизнеса, подписание документов, начало нового проекта, покупка имущества, начало работы, инвестиций и отдыха. Не стоит начинать строительство и ремонт, отправляться в путешествие и начинать лечение.



День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Металл Инь. Может не повезти тем, у кого в карте есть Крыса. У этих людей могут произойти непредвиденные события, так что стоит проявить осторожность.



Самые

благоприятные часы для важных дел – с 11:00 до 13:00, с 15:00 до 17:00 и с 17:00 до 19:00;

неблагоприятные – с 07:00 до 09:00.



Четверг, 17 августа 2023 года

Четверг – день Огня инь на Козе. День – закрытие.



Он не подходит для важных дел и новых начинаний. Благоприятно подводить итоги и закрыть текущие вопросы. Займитесь повседневными текущими делами. Не стоит начинать лечение и отправляться в путешествие в этот день.



День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Дерево Ян и Вода Ян. Осторожными стоит быть людям, у которых в карте есть Бык.



Самые

благоприятные часы для важных дел – с 09:00 до 13:00;

неблагоприятные – с 05:00 до 07:00.



Пятница, 18 августа 2023 года

Пятница – день Земли Ян на Обезьяне.



День подходит для начала новой работы или вступления в должность, переговоров, посещения друзей, коммерческих сделок и операций. Можно заняться планированием, устанавливать памятники, предметы искусства, устанавливать импланты.



Не стоит брать кредит, начинать строительство и ремонт, и планировать свадьбу.



День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Земля инь, Дерево инь, Вода инь. Осторожными стоит быть людям, у которых в карте есть Тигра.



Самые

благоприятные часы для важных дел – с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00;

неблагоприятные – с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.



Суббота, 19 августа 2023 года

Суббота – день Земли Инь на Петухе. День – Устранение.



Идеальный день для избавления от ненужного. Можно выкинуть хлам, сломанные вещи, навести порядок в доме и на рабочем месте. Можно увольняться и увольнять, удалять зубы, избавляться от вредных привычек и лишнего веса, садиться на диету. Подходит для спокойных расставаний и развода.



Не стоит начинать новые и важные дела в этот день. Неблагоприятно лечение и путешествия.



День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Огонь Ян, Дерево Ян и Огонь Инь. Аккуратными стоит быть людям, у которых в карте есть Кролика.



Самые

благоприятные часы для важных дел – с 07:00 до 09:00 и с 11:00 до 13:00;

неблагоприятные – с 17:00 до 19:00, с 21:00 до 23:00.



Воскресенье, 20 августа 2023 года

Воскресенье – день Металла ян на Собаке.



В такой день можно сделать косметологические процедуры, открывать бизнес, покупать недвижимость, получать подарки, организовывать праздники.



Не стоит начинать новые и важные дела в этот день. Не рекомендуется брать кредиты, начинать судебные дела. Все начатое в такой день множится.



День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Дерево Инь. Осторожными стоит быть людям, у которых в карте есть Дракон.



Самые

благоприятные часы для важных дел – с 21:00 до 23:00;

неблагоприятные – с 07:00 до 09:00.