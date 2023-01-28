



Китайские студенты перед выездом за границу должны принести "клятву верности"

Китайских студентов обязали клясться в верности Коммунистической партии Китая перед въездом в Швецию по программе, финансируемой китайским режимом, сообщили шведские СМИ.



Шведская газета Dagens Nyheter сообщила, что китайских аспирантов, приехавших в Швецию по программе Китайского совета по стипендиям (CSC), обязали подписать секретные соглашения перед выездом из страны.



В соответствии с этими соглашениями, получатели стипендий должны поклясться в верности КПК и "служить интересам режима", а также никогда не участвовать в "деятельности, противоречащей воле китайских властей".



Нарушение соглашения приведет к тому, что члены семьи в Китае окажутся в финансовом долгу перед государством, сообщает DN.



Шведский министр Матс Перссон резко отреагировал на сообщение DN о секретном соглашении Китая со студентами.



"Я отношусь к этому очень серьезно, и мы готовы принять дополнительные меры", — сказал Перссон. Он добавил, что перед Рождеством, среди прочего, правительство поручило шведским университетам предпринять действия для предотвращения шпионажа.



Королевский технологический институт, Лундский университет и Уппсальский университет входят в число шведских университетов, принявших китайских студентов из CSC.



Давид Гиссельссон Норд, заместитель декана по интернационализации медицинского факультета Лундского университета, сказал: "Что меня действительно обеспокоило, так это то, что существует также формулировка о том, что поручитель студента, который обычно является близким родственником, не может покидать страну весь период, пока студент находится за границей. Именно так работают диктатуры, когда семья становится заложником в родной стране.".



По этой причине некоторые шведские университеты решили полностью прекратить сотрудничество с CSC.



CSC, созданный в 1996 году при Министерстве образования КНР, занимается продвижением программ международного обмена со многими университетами мира, в том числе в США, Германии, Великобритании, Японии и России.



Ежегодно CSC спонсирует десятки тысяч китайских исследователей и студентов, отправляющихся за рубеж для прохождения академической подготовки.